Terremoto Campi Flegrei, dopo la scossa 3.5 registrate 17 scosse in tre ore: sciame ancora in corso

La sala operativa dell’Ingv

Dopo la scossa principale di magnitudo 3.5 registrata alle 11.18 nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro nella zona di Pisciarelli, lo sciame sismico non si è fermato. Nelle ore successive la terra ha continuato a muoversi con una sequenza ravvicinata di eventi di minore intensità che confermano la fase ancora attiva del fenomeno bradisismico.

Secondo i dati dell’Osservatorio Vesuviano-Ingv, dalla prima scossa delle 11.19 fino alle 14.38 sono stati registrati complessivamente 17 eventi sismici. Molti di questi sono stati di magnitudo molto bassa, inferiori a 0.5, quindi non percepiti dalla popolazione, ma la sequenza include comunque sei scosse pari o superiori a magnitudo 1, tra cui quella di magnitudo 2.3 delle 11.22 e una successiva di magnitudo 1.4 alle 13.51. L’ultima registrata, alle 14.38, ha raggiunto magnitudo 1.2. La profondità degli eventi, compresa tra circa 1 e 3 chilometri, resta coerente con la dinamica tipica dell'area flegrea, dove il sollevamento del suolo e la pressione dei fluidi sotterranei generano sciami sismici frequenti ma generalmente superficiali.

Subito dopo la scossa più forte il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi. Al tavolo hanno partecipato Regione Campania, Protezione civile, i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, Città Metropolitana, Vigili del fuoco, forze dell'ordine e polizie locali. Durante la riunione la direttrice dell'Ingv Lucia Pappalardo ha confermato che lo sciame sismico è ancora in corso, pur senza segnalazioni di criticità o danni nei territori interessati. Le verifiche effettuate finora non hanno evidenziato situazioni di emergenza. A Bacoli, inoltre, è in fase di allestimento una nuova area di attesa per la popolazione, predisposta con il supporto della Protezione civile regionale e destinata a entrare in funzione nei prossimi giorni.