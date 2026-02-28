Terremoto Napoli oggi, 28 febbraio, scossa 3.5 avvertita da molte persone in zona Flegrea alle 11.18

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una scossa di terremoto magnitudo 3.5 distintamente avvertita dalla popolazione a Napoli e nell'area dei Campi Flegrei oggi 28 febbraio 2026, alle ore 11.18. La scossa è riconducibile all'attività bradisismica in atto ormai da anni nella zona ed è stata avvertita nell'area di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Quarto, Pozzuoli, Bacoli. L'epicentro è nella zona sotto la Galleria Solfatara della Tangenziale, a 2.7 km sotto il livello del suolo, dice Ingv.

Le scuole che oggi a Pozzuoli sono aperte di sabato sono state fatte evacuare per sicurezza, com'è prassi. Alla prima scossa ne è seguita un'altra nei minuti successivi, siamo a circa 5 eventi in pochi minuti, quindi si può parlare di sciame sismico, eventualità confermata dal Comune di Pozzuoli.

Non si hanno notizia di danni a persone o cose anche se dall'area flegrea stanno arrivando molte segnalazioni allarmate per mobili e suppellettili spostate o cadute. La scossa è stata breve ma intensa, come si evince dal sismografo Ingv collocato nella Solfatara.

«Pochi minuti fa abbiamo avvertito tutti due scosse di bradisismo. Il Comune è già pienamente operativo con tutte le procedure previste in questi casi. Abbiamo ricevuto comunicazione dall’Osservatorio Vesuviano dell’inizio di uno sciame sismico e ne seguiremo l’evoluzione minuto per minuto». Così su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

L'ultimo bollettino settimanale diramato da Ingv – Osservatorio Vesuviano, dice che «agli inizi di febbraio 2026 si registra una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio preliminare di velocità mensile di circa 10±5 mm/mese».