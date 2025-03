video suggerito

Mario Granata scomparso a Qualiano, gli appelli della famiglia: “Aiutateci, ha l’Alzheimer” Mario Granata è scomparso da Qualiano, nella provincia di Napoli, nella mattinata di domenica 9 aprile. La famiglia ha diffuso appelli sui social per ritrovarlo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è apprensione a Qualiano, nella provincia di Napoli, per le sorti di Mario Granata, un uomo del posto di cui non si hanno più notizie da un giorno ormai; l'uomo è infatti scomparso intorno alle ore 10 di ieri, domenica 9 marzo, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione in via Gaetano Donizetti.

La famiglia ha diffuso un appello sui social affinché qualcuno possa dare indicazioni utili al suo ritrovamento, chiedendo nella fattispecie aiuto in quanto Mario Granata è affetto da Alzheimer. "Buongiorno, chiedo il vostro aiuto per ritrovare mio suocero Mario Granata – scrive la nuora su Facebook -. È affetto da Alzheimer, è possibile che sia in uno stato confusionale e non riesca più a ritornare a casa. Si è allontanato stamattina 09/03 alle 10 circa da via Gaetano Donizetti Qualiano".

È la donna a fornire un aggiornamento: "Abbiamo avuto diverse segnalazioni, in serata, che Mario è stato avvistato in zona circumvallazione esterna alle 11:30 di stamattina. Ci siamo stati ma non l’abbiamo trovato, a nostro sfavore il buio pesto. Se qualcuno, passando da quelle parti, domani mattina potrebbe prestare attenzione ed avvisarci eventualmente lo dovesse vedere".