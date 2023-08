Incidente sulla Jonio-Tirreno, chi sono le vittime del frontale tra due auto: anche una bimba di 4 anni L’avvocata Antonella Teramo, 36enne, la sua figlioletta di 4 anni, e Domenico Politi, 39enne di Cittanova, titolare di una nota pizzeria di Taurianova. Sono loro le vittime dell’incidente avvenuto a Melicucco.

A cura di Biagio Chiariello

L’incidente di Melicucco – una delle vittime, Domenico Politi

Sangue sulle strada della Calabria. È di tre persone decedute e tre ferite il bilancio dello scontro frontale avvenuto tra due auto sulla strada statale Jonio-Tirreno all'altezza di Melicucco in provincia di Reggio Calabria: le vittime sono una bambina di 4 anni, sua mamma, Antonella Teramo, 36enne, e Domenico Politi, 39enne di Cittanova, titolare di una nota pizzeria di Taurianova.

Chi sono le vittime dell'incidente in Calabria

La donna e la bambina erano originarie di San Calogero, nel Vibonese. Viaggiavano a bordo della Bmw guidata dal fratello 39enne della donna deceduta. Nell'auto c'era anche la compagna Valentina Crudo, 30 anni, nota vocalist radiofonica, originaria sempre di San Calogero; i due sono stati operati in ospedale.

A preoccupare maggiormente le condizioni della 30enne che si trova ora ricoverata al Gom di Reggio Calabria, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Grave è anche la loro bambina, di tre anni. La piccola è stata trasporta con l'elisoccorso all'ospedale di Messina.

Antonella Teramo era un avvocato penalista, collaborava con uno studio legale di Cittanova.

Nulla da fare anche per Domenico Politi, che si trovava alla guida di una Alfa Romeo Giulietta. La vittima era molto nota nella Piana in quanto gestiva, come detto, il locale “Il dolce peperoncino”, ubicato nella centralissima piazza nei pressi della villa comunale a Taurianova.

Enormi disagi sulla statale Jonio-Tirreno

La Jonio-Tirreno è rimasta completamente chiusa al traffico per diverse ore in entrambe le direzioni di marcia con enormi disagi per il traffico della domenica. Code lunghissime anche nelle strade interne di Melicucco e Cinquefrondi, tanto che in serata si è reso necessario chiudere anche lo svincolo di Cinquefrondi.

Sul posto del terribile incidente sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri, la Guardia di finanza, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco.