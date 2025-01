Incidente Ancona, la dottoressa Lucia morta insieme al marito soccorritore del 118: lasciano figlio di 10 anni

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Le vittime dell'incidente

Stava andando a lavoro all'ospedale Torrette Lucia Manfredi, la dottoressa morta questa mattina nel terribile incidente verificatosi oggi in via Esino ad Ancona. Insieme a lei ha perso la vita anche il marito, Diego Duca, 48 anni, che pare la stesse accompagnando: anche lui lavorava nell'ambito sanitario, come soccorritore del 118 all'ospedale di Perugia, dove avrebbe dovuto fare il turno di notte.

I due, che lasciano un bimbo di 10 anni, non sono però mai arrivati a destinazione: stando alle prime ricostruzioni, un'auto di grossa cilindrata, una Bmw nera, lungo la discesa di via Esino ha perso il controllo ed è finita contro altri veicoli tra cui una panda che si è schiantata contro una colonnina di metano, provocando anche lo stop alla fornitura di gas nelle abitazioni di Torrette e Collemarino, e uccidendo i due coniugi.

Intanto, continuano le indagini per cercare di stabilire l'esatta dinamica di quanto successo. Il Pm Paolo Gubinelli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale mentre è stata disposta l'autopsia per le due vittime. Al momento una persona risulta iscritta nel registro degli indagati: si tratta del conducente della Bmw, un uomo di 61 anni, che è stato sottoposto ad accertamenti sanitari e, a quanto si apprende, anche all'alcoltest, poi risultato negativo.

"Sono ancora da valutare le dinamiche dell'incidente e questo pone non pochi interrogativi sulla dinamica del sinistro e di quelle che sono le responsabilità dirette. Personalmente e nome di tutta la cittadinanza, sono vicino alle famiglie di coloro che hanno perso la vita così tragicamente", è stato il commento di Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, in contatto da subito con le attività di soccorso e assistenza sul posto.