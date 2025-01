Auto contro colonnina di gas, 2 morti ad Ancona: “Grave incidente, non uscite e chiudete le finestre” Un’auto è finita contro una colonnina del gas a Torrette di Ancona: fuga di metano nella zona e rumore molto forte in tutto il quartiere, il Comune parla di incidente gravissimo, chiuse alcune strade. Ci sarebbero almeno due vittime, due pedoni investiti da un’auto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

Un grave incidente si è verificato questa mattina, sabato 4 gennaio, a Torrette di Ancona. Una autovettura si sarebbe schiantata contro una colonnina di gas e questo avrebbe causato una fuga di metano nella zona e anche un rumore molto forte e continuo che viene avvertito in tutto il quartiere dal mattino presto.

Ci sono almeno due vittime secondo le prime informazioni. Si tratterebbe di due pedoni che sarebbero stati investiti. La prima ricostruzione della dinamica parla di un'auto di grossa cilindrata, una Bmw nera, che lungo la discesa di via Esino avrebbe perso il controllo finendo contro altri veicoli tra cui una Panda che si è schiantata contro la colonnina di gas. Questa auto continuando la corsa avrebbe investito due pedoni: le vittime sarebbero un uomo sulla sessantina e una donna. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 del mattino forse a causa della strada ghiacciata.

"Tre squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle prime ore del mattino nella periferia cittadina di Ancona per un incidente stradale vicino all’ospedale regionale Torrette: tre auto coinvolte, divelta una cabina di distribuzione del gas metano di media pressione. Due persone sono decedute, interrotta la fornitura di gas al nosocomio ed alle abitazioni circostanti. Intervento in corso per la messa in sicurezza dell’area", la nota dei Vigili del Fuoco.

Sulla pagina Facebook del Comune c’è un post in cui si invita la popolazione a non uscire di casa in quell’area e a chiudere le finestre. “Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e a una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell'area si raccomanda di non uscire da casa e di chiudere le finestre. Sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Transitabile la strada per l'ospedale e verso la superstrada”, recita il post diffuso sui social.

Dalle prime informazioni, potrebbero esserci ancora delle persone incastrate nel mezzo incidentato e i soccorritori stanno cercando di avvicinarsi alla vettura, evitando di creare altri pericoli. La perdita di metano intanto è stata fermata e l'area di intervento è stata messa in sicurezza.

Sembrerebbe che quella condotta di gas metano a 5/bar, ora chiusa, porti rifornimenti all'ospedale regionale di Torrette. Vicino all'area dell'incidente c'è anche una fermata dei bus.

Sul posto la Croce Gialla e i Vigili del Fuoco, intervenuti con più mezzi, che stanno monitorando la situazione.

