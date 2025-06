video suggerito

Gazebo scagliato dal vento sui bagnanti, uomo recupera la moglie dal fondo della piscina: grave una 44enne Una raffica di vento ha sollevato un gazebo all’interno di un resort e lo ha fatto volare su un gruppo di bagnanti, ferendo gravemente una donna di 44 anni. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di domenica 29 giugno, a Pulsano, nel Tarantino. La 44enne è stata colpita ed è caduta in piscina. A recuperarla è stato il marito, ferito a sua volta insieme al figlio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una raffica di vento ha sollevato un gazebo all'interno di un resort e lo ha fatto volare su un gruppo di bagnanti, ferendo gravemente una donna di 44 anni. L'incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 29 giugno, a Pulsano, nel Tarantino.

La 44enne ha riportato la frattura di due vertebre cervicali, alcune costole e la perforazione di un polmone. Oltre alla donna, è rimasto ferito anche il marito, colpito al polso e alla schiena, e il figlio di quasi 3 anni, raggiunto alla gamba dalla struttura. Sono stati coinvolti anche altri ospiti, tra cui alcuni bambini, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

La donna è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118, trasportata in codice rosso all'ospedale più vicino, il Santissima Annunziata. È stata ricoverata nel reparto di Neurochirurgia.

Leggi anche Bimbo di 2 anni trovato in fondo alla piscina da mamma e papà a Lazise: è gravissimo

Secondo quanto è stato ricostruito dal Corriere del Mezzogiorno, la 44enne ha gridato per il dolore causato dall’impatto, ha perso i sensi ed è caduta in acqua. È stato il marito, un 50enne, a riportarla a galla dal fondo della piscina. "Eravamo in piscina e a un certo punto una delle strutture è voltata e ci è venuta addosso", ha raccontato al quotidiano.

"Mia moglie è stata colpita in testa, mio figlio sulla gamba. – ha detto ancora l'uomo – Altre persone, un’altra signora e qualche bambino, sono state ferite, ma nessuno è grave come lei. Io sono quello che se l’è cavata meglio: ho solo una frattura composta al polso e un grosso ematoma sulla schiena, probabilmente c’è una contusione".

I medici, vista la grave situazione della donna, hanno deciso di sottoporla a un delicato intervento, come ha spiegato il marito: "Siamo col fiato sospeso e incrociamo le dita, anche se per ora hanno escluso il rischio di paralisi".

Appena scattata l'allerta, sul posto si sono immediatamente recati gli uomini dell'Arma dei Carabinieri per tentare di ricostruire l‘esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità nella gestione dell'area piscina del resort.