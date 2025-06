video suggerito

Terribile scoperta in ambulatorio, dottoressa apre e lo trova morto: Fabrizio stava facendo le pulizie La tragedia a Falconara, in provincia di Ancona. A terra giaceva Fabrizio Carletti ormai già morto. La donna ha allertato i soccorsi ma all’arrivo del personale del 118 per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il 61enne lascia moglie e un figlio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

141 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo steso sul pavimento esanime nel poliambulatorio dove si occupava delle pulizie. È la terribile scena che si è trovata davanti ieri una dottoressa che andava ad aprire l’ambulatorio sulla Flaminia, a Falconara, in provincia di Ancona. A terra giaceva Fabrizio Carletti ormai già morto. La donna ha provato le manovre rianimatorie e allertato i soccorsi ma all’arrivo del personale del 118 per l’uomo non c’era più nulla da fare. Fabrizio Carletti, che aveva 61 anni, lascia moglie e un figlio.

Vista la dinamica del rinvenimento, sul posto anche i carabinieri che hanno avvertito il pm di turno che ha deciso di trattenere la salma per effettuare i dovuti accertamenti post mortem. Al momento però non c’è nessun elemento che possa fare sospettare una morte violenta dell’uomo ma tutto protende per un decesso per cause naturali. Si sospetta un malore improvviso mentre era al lavoro da solo nell’ambulatorio per le pulizie prima dell’apertura.

Fabrizio Carletti infatti era titolare di un’impresa di pulizie e aveva l’incarico delle pulizie del centro medico che svolgeva di prima mattina come era accaduto anche martedì. Informata dei fatti, la moglie ha accusato a sua volta un malore ed è stata trasportata al pronto soccorso per le cure del caso.

La tragedia ha colpito e sconvolto però anche gli altri parenti e i tanti amici dell’uomo, conosciuto a Falconara per la sua passione per la musica che praticava come percussionista, esibendosi in gruppo in diversi locali la sera e nei weekend. “Siamo sgomenti, avremmo dovuto suonare insieme sabato prossimo, stentiamo a crederci che Fabrizio non ci sia piè” ha raccontato al Correrie Adriatico un’amica che suonava a con lui, aggiungendo: “Era una persona squisita, solare, oltre che un grande amico. Non ci capacitiamo”.