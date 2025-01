video suggerito

Incidente Ancona, la fuga di gas e "il rumore assordante": tra le vittime una dottoressa di 40 anni Due le vittime del grave incidente con fuga di gas di questa mattina ad Ancona, una dottoressa di 40 anni e un uomo sulla sessantina. Il racconto di un residente: "Ho sentito un rumore assordante, non me l'aspettavo. Solo dopo ho visto che si trattava di un incidente stradale".

A cura di Susanna Picone

Sono due le persone rimaste uccise questa mattina ad Ancona, dove si è verificato un grave incidente che ha provocato a causa di una perdita di gas grossi disagi a tutto il quartiere e anche al vicino ospedale Torrette. Secondo una prima ricostruzione, le due vittime erano alla fermata del bus quando un’auto che ha perso il controllo ha urtato una serie di veicoli e uno di questi sarebbe finito contro la cabina del gas e probabilmente anche contro i due pedoni rimasti uccisi.

Cosa è successo ad Ancona e chi sono le vittime

Una della vittime è una dottoressa di 40 anni che lavorava in Clinica Medica all'ospedale di Torrette di Ancona, l’altro è un uomo sulla sessantina che non aveva con sé documenti. Sono ancora in corso verifiche della polizia municipale sull’esatta dinamica dell’incidente, nel quartieri intanto parlano di un “incubo” per descrivere quanto vissuto. “Ho sentito un rumore assordante, non me l'aspettavo. Solo dopo ho visto che si trattava di un incidente stradale”, ha detto uno dei residenti in zona.

Si trattava del rumore causato dalla rottura di una tubazione in una cabina per la riduzione del gas metano a media pressione, contro la quale è finita l’auto a sua volta urtata da un altro veicolo finito fuori controllo forse anche a causa della strada ghiacciata. Un passante ha raccontato di aver visto la Bmw da cui è partito tutto ferma lungo la strada con il cofano distrutto e il conducente scendere con le mani tra i capelli: lui è uscito praticamente illeso dall'abitacolo ma in stato di choc, tanto da ricordare ben poco di quanto accaduto.

Dopo l’incidente per precauzione il Comune ha chiesto di tenere le finestre chiuse e alcune persone sono state temporaneamente evacuate da un edificio limitrofo alla colonnina di gas danneggiata. Tutta la zona è per il momento senza gas: l'intervento per il ripristino della situazione è in corso ma ci vorranno probabilmente diverse ore per restituire la fornitura del metano alle abitazioni interessate. In zona c’è anche una residenza per anziani. Le forniture di gas all'ospedale di Torrette invece sarebbero garantite.

Il cordoglio del sindaco di Ancona

Su quanto accaduto è intervenuto anche il sindaco Daniele Silvetti che ha voluto esprimere intanto la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. "Sono ancora da valutare le dinamiche dell'incidente e questo pone non pochi interrogativi sulla dinamica del sinistro e di quelle che sono le responsabilità dirette. Personalmente e nome di tutta la cittadinanza, sono vicino alle famiglie di coloro che hanno perso la vita così tragicamente", le parole del sindaco, che ha inoltre rivolto un ringraziamento ai vigili del fuoco, alla polizia locale e ai sanitari che sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno evitato ulteriori disagi per l'importante fuga di gas.