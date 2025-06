Lo schianto in moto innesca l’incendio mortale, Lorenzo muore a 34 anni con ustioni su tutto il corpo

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Lorenzo Perugini stava tornando a casa a Corinaldo in sella alla sua amata motocicletta dopo una serata con gli amici ma un tragico destino nella notte tra sabato e domenica ha spezzato per sempre la sua vita. Il 34enne imprenditore marchigiano è morto tragicamente dopo un devastante incidente stradale con due auto che ha innescato un incendio che si è rivelato fatale.

L’impatto mortale lungo la provinciale Corinaldese, all’altezza di Brugnetto di Senigallia, in Provincia di Ancona, tra la mezzanotte e l’una. Per motivi ancora da chiarire, la Ducati del 34enne si è scontrata violentemente con una vettura innescando una carambola mortale che ha coinvolto un’altra auto e innescato anche un incendio.

Dopo il primo impatto, il centauro infatti è stato sbalzato sull’altra vettura con la moto e poi è finito violentemente sull’asfalto. L’impatto tra la due ruote e il secondo mezzo però ha innescato il rogo che in pochi attimi ha raggiunto anche il 34enne a terra ferito gravemente. La scena davanti agli amici che lo seguivano poca distanza in auto e che sono stati i primi a trascinarlo via dalle fiamme.

All’arrivo dei primi soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, Lorenzo Perugini era già gravissimo. Il 34enne presentava ustioni in gran parte del corpo, ma anche ferite al volto e una gravissima alla gamba sinistra. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette, i medici hanno tentato anche un intervento chirurgico immediato per amputargli l'arto e salvargli la vita ma purtroppo ogni sforzo è stato inutile. L’uomo è morto domenica mattina.

“Una tragedia, lascia un vuoto profondo in tutti noi. Lorenzo era un ragazzo vitale, sportivo e sempre con lo sguardo positivo. Ha fatto parte di tante società sportive a Corinaldo, non solo calcistiche ma anche del motoclub. Un ragazzo con la testa a posto, che dedicata tutte le sue energie durante la settimana alla sua impresa nella quale credeva tanto. Era un grande lavoratore, molto affezionato alla sua famiglia” ha ricordato l’amica e presidente del Consiglio comunale di Corinaldo.

“Lorenzo Perugini, per gli amici il “Biondo”, questa notte ci ha lasciato a seguito di un incredibile incidente stradale. Ricordiamo l’amico sincero e sorridente, che ci ha accompagnato e sostenuto per tanti anni nelle nostre avventure sportive. Il nostro pensiero va alla famiglia a cui siamo vicini inviando le più sentite condoglianze” è il ricordo del Corinaldo Calcio.