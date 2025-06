video suggerito

Cancello dell'azienda si stacca e lo travolge, operatore ecologico muore sul lavoro a 66 anni La tragedia nella mattinata di giovedì nel Comune di Colobraro, nel materano. La vittima è Franco Celano, operatore ecologico di 66 anni che lascia moglie e due figli.

A cura di Antonio Palma

Era impegnato nel suo solito turno di lavoro a bordo di un mezzo della nettezza urbana quando il cancello di un'azienda dove era arrivato per la raccolta rifiuti si è staccato improvvisamente travolgendolo. È l'incidente sul lavoro costato la vita oggi a Franco Celano, operatore ecologico impegnato con la ditta appaltatrice del Comune di Colobraro, nel materano.

La tragedia si è consumata nella mattinata di giovedì 26 giugno, intorno alle 8, nell’area industriale del comune in provincia di Matera. Secondo quanto ricostruito finora, l'operaio 66enne era occupato nella zona artigianale del centro lucano con i colleghi e stava aprendo a mano il cancello di una ditta della zona per consentire l’ingresso del camion dei rifiuti che doveva raccogliere la spazzatura.

All'improvviso e per motivi ancora da accertare, l'inferriata di ingresso è uscita fuori dai binari staccandosi e travolgendolo. Alla terribile scena, avvenuta nel piazzale dell’azienda, hanno assistito i colleghi del lavoratore che lo hanno soccorso immediatamente allertando anche i servizi di emergenza medica ma ogni sforzo per salvare l'uomo purtroppo è stato vano.

Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, hanno provato a rianimarlo allertando anche l'eliambulanza ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È stato dichiarato morto poco dopo. Sul posto anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza la zona, e i carabinieri che hanno avviato le indagini e i rilievi del caso per stabilire dinamica e cause dell’incidente.

La tragedia ha sconvolto la cittadina di Colobraro dove Franco Celano era benvoluto e apprezzato. L'uomo di 66 anni lascia moglie e due figli. Con la sua morte, In Basilicata quest'anno sono già otto le vittime di incidenti sul lavoro.