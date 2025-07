Il camion e la fuga di gas, cosa è successo nell’esplosione di un distributore a Roma: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell’esplosione di una stazione di servizio a Roma, che avrebbe potuto causare una vera e propria strage. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Le cose sarebbero potute andare veramente molto peggio. Erano da poco passate le 8 del mattino a Roma quando un fortissimo boato si è sentito per tutta la città. Poi si è alzata una densa nube di fumo nero sopra la capitale. In via dei Gordiani, tra Torpignattara e Centocelle, è esplosa una stazione di servizio che eroga Gpl. Il colpo è stato fortissimo: il tetto della cisterna scoppiata è stato scaraventato a oltre trecento metri di distanza.

Il direttore regionale dei vigili del fuoco, Ennio Aquilino, ha spiegato: "Per capirci, gli effetti sono quelli di un'esplosione di una bomba. Ci sono due eventi concatenati, una prima chiamata per una fuga di gas e successivamente, quando la squadra è arrivata, l'esplosione. Devo dare un plauso ai miei uomini, in particolare al caposquadra che ha avuto la prontezza di comprendere immediatamente lo scenario e fare evacuare tutte le persone".

