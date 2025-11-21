Imprenditore cade in acqua con l’auto, 32enne si tuffa e gli salva la vita: “Dovevo fare presto”. Il video

Un imprenditore padovano di 85 anni, Giuseppe Salvalajo, è finito ieri nelle acque del canale Battaglia con la propria auto. È stato salvato grazie all’intervento di Elton Zefi, 32enne di origine albanese, e tutta l’operazione è stata ripresa da un video: “Non ho avuto paura, quando vedi una persona morire, forse è Dio che ti dà la forza”.

Si è tuffato senza neanche pensarci, dopo aver visto un'auto cadere in acqua, Elton Zefi, 32enne di origine albanese, che oggi in Veneto viene celebrato come un eroe. Grazie a lui, infatti, la persona che è finita con la sua vettura nel canale Battaglia (Padova) è sana e salva. Si tratta dell'imprenditore padovano Giuseppe Salvalajo, 85 anni. Ma facciamo un passo indietro.

L'incidente si è verificato ieri, giovedì 20 novembre, poco dopo le 11 del mattino. L'anziano impresario, fondatore dell'omonima azienda che opera nel settore dei recuperi architettonici di pregio, è finito nel fiume con la propria auto dopo averne perso il controllo per cause che sono ancora in via di accertamento. L'uomo è rimasto sotto choc all'interno dell'abitacolo mentre la macchina si inabissava, trasportata dalla corrente nel tratto del canale che unisce Padova a Battaglia Terme. Vedendo la scena, Elton Zefi, che proprio ieri festeggiava il suo compleanno, si è immediatamente spogliato tuffandosi in acqua insieme ad un altro uomo.

"Non c'è stato verso di rompere i finestrini, l'altro signore che si è buttato con me è salito sul tetto dell'auto per sfondare il vetro posteriore, ma anche questo tentativo è fallito", ha raccontato Zefi, aggiungendo poi che "dal sedile posteriore dell'auto ho visto una mano che sbracciava. Ho capito che il finestrino era abbassato e ho pensato che l'unica possibilità che avevo era quella di far uscire l'automobilista da quel passaggio. Ho provato più volte, avevo i crampi alle gambe e sentivo un freddo pazzesco. Ero pronto per mollare la presa perché rischiavo di annegare anch'io. Ho fatto un ultimo tentativo con le ultime forze che mi erano rimaste e il signore è uscito dall'abitacolo. Allora l'abbiamo portato a riva e sono arrivati i soccorritori". Il tutto è stato ripreso da un video che ha fatto il giro dei social network.

L'85enne alla guida della vettura è stato trasferito in ospedale per le cure del caso ma sta bene, mentre la macchina è stata recuperata dai vigili del fuoco. Ed Elton è diventato un eroe. "Sono felice che sia finita bene, la gioia che abbiamo provato a tirare fuori quel signore è stata impagabile", ha detto al Corriere della Sera, aggiungendo che "sono tornato a casa, con il cuore gonfio di felicità per quello che è accaduto", perché "quando vedi una persona morire, forse è Dio che ti dà la forza".