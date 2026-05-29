Vasto incendio minaccia case nelle campagne di Cagliari, elicotteri in volo e persone evacuate

Il rogo è divampato nel comune di Domus de Maria minacciando anche alcune case sparse che sono state evacuate. In azine due elicotteri antincendio della flotta del Corpo forestale regionale della Sardegna.

L’estate non è nemmeno iniziata ma purtroppo i primi grossi incendi stanno già interessando la Sardegna dove oggi un enorme rogo è divampato nelle campagne di Cagliari bruciando la macchia mediterranea fino a interessare alcune case sparse per i cui abitanti è stata necessaria l’evacuazione. Il vasto incendio si è sviluppato nelle prime ore di venerdì 29 maggio nel territorio del comune di Domus de Maria, nella città metropolitana di Cagliari, dove sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna per cercare di arginare le fiamme.

Il rogo è divampato nelle prime ore di oggi in località "Punta sa Pala de Ammettiu", non lontano dalla strada statale 195, la strada che collega il capoluogo sardo con le spiagge del sud ovest, e ben presto è andato fuori controllo mandando in fumo ettari di macchia mediterranea. Sul luogo stanno operando decine di soccorritori tra vigili del fuoco e Corpo Forestale regionale. A coordinare le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni della stazione Forestale di Teulada che ha richiesto e ottenuto l’intervento di due elicotteri del Corpo Forestale di Villasalto e Fenosu.

Paura quando le fiamme hanno raggiunto alcune case sparse di campagna in cui risiedano diverse persone tra cui alcuni disabili. Per questo è scattato immediatamente il piano di evacuazione dei vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in salvo due persone disabili residenti nell'area. L’impegno e il lavoro degli operatori antincendio fortunatamente al momento è riuscito a contenere le fiamme.

"Grazie all'arrivo del secondo elicottero e con le squadre a terra l'incendio è stato domato e ora sono in corso le bonifiche. C'è un po' di vento e bisogna stare attenti che le fiamme non ripartano" ha spiegato all'Ansa la sindaca di Domus de Maria, Maria Concetta Spada, aggiungendo: "Abbiamo allontanato da casa per precauzione e con l'aiuto dei vigili del fuoco tre famiglie, sette persone in tutto con alcuni disabili, e per fortuna le fiamme non hanno raggiunto le case, ora sono assistite da noi". Le operazioni di spegnimento intanto proseguono con i "lanci" di estinguente dai due elicotteri leggeri intervenuti sul posto.