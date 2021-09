Ilaria Capua dice che la pandemia di Covid è sotto controllo grazie ai vaccini La professoressa Capua ha spiegato che “nei Paesi occidentali l’emergenza pandemica è sotto controllo”, perché “abbiamo i vaccini e le persone sono vaccinate”, ma allo stesso tempo c’è la pandemia dei non vaccinati. Non si tratta, però, dei no vax occidentali, ma piuttosto dei Paesi che non hanno accesso ai vaccini e che rischiano di diventare la culla di nuove varianti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Da un lato la tranquillità della pandemia di Covid sotto controllo nei Paesi occidentali, dall'altro la preoccupazione per tutta quella enorme porzione di mondo che il vaccino contro il virus, finora, praticamente non l'ha visto. La professoressa Ilaria Capua, intervenuta questa sera alla trasmissione Otto e mezzo su La7, ha spiegato che "nei Paesi occidentali l'emergenza pandemica è sotto controllo", perché "abbiamo i vaccini e le persone sono vaccinate". Il virus, secondo la virologa, "si sta endemizzando", anche se "lo scenario cambia continuamente". Però la malattia "è sotto controllo e come tale va trattata".

Secondo la professoressa Capua, direttrice del One health center dell'università della Florida, ha spiegato che "la pandemia dei vaccinati ha assunto i toni di una malattia endemica". Poi, però, c'è una pandemia parallela che in tanti stanno ignorando: quella dei non vaccinati. "Sono quelli che creeranno il problema vero, non sono italiani o europei – ha spiegato Capua – Se l'India ha vaccinato solo il 5% della popolazione, il virus lì circolerà con il rischio di nuove varianti che potrebbero prendere il sopravvento". Insomma, per l'ennesima volta la professoressa ha richiamato l'attenzione sul fatto che finché non verrà vaccinata la popolazione di tutto il mondo il rischio continuerà a essere alto per tutti.

Capua si è concentrata anche sulla questione del green pass obbligatorio, che tanto fa discutere per l'estensione decisa dal governo in Italia: "È uno strumento di persuasione per spingere le persone a vaccinarsi – ha commentato l'esperta – C'è troppo rumore attorno alle controversie, sappiamo cosa bisogna fare, sappiamo quali strumenti utilizzare per far ripartire le cose". E ancora: "La stragrande maggioranza degli italiani sono vaccinati, usiamo questi strumenti e usciamo dalla pandemia".