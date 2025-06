Il video dell’aggressione di tre 19enni a un 24enne: il colpo in testa e le botte davanti al locale di Crotone Tre 19enni sono stati denunciati per il pestaggio ai danni di un 24enne avvenuto davanti a un locale molto frequentato di Crotone situato nel pieno centro cittadino. Per il locale il questore sta valutando gli elementi acquisiti per la chiusura dell’esercizio: durante il pestaggio, infatti, nessuno dei presenti sarebbe intervenuto per salvare il 24enne e allertare le autorità. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

In tre 19enni sono stati denunciati dalla polizia di Crotone perché ritenuti gli autori di una violenta aggressione compiuta sabato scorso ai danni di un 24enne in pieno centro città, davanti a un locale affollato. Nessuna delle persone lì presenti sarebbe intervenuta per fermare il pestaggio o avrebbe allertato le forze dell'ordine. Nonostante la mancanza di collaborazione, gli investigatori sono comunque riusciti a risalire agli autori del pestaggio.

Il 24enne ha riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni mentre i tre aggressori, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dalla polizia di Crotone. La Procura sta valutando per i tre l'adozione di eventuali misure cautelari dopo l'accusa di lesioni personali aggravate in concorso. Il locale teatro dell'aggressione però non sarà da meno in questa storia che deve diverse persone coinvolte: le autorità hanno infatti avviato l'iter per l'applicazione della sospensione dell'attività e il questore sta valutando gli elementi acquisiti per la chiusura dell'esercizio proprio in virtù del fatto che nessuno sia intervenuto per sedare la rissa ed evitare le botte al 24enne rimasto ferito.

Nelle immagini rese pubbliche e registrate dalle telecamere di videosorveglianza si vede uno degli aggressori colpire in testa il 24enne per almeno due volte, facendolo cadere a terra per poi gettargli addosso un oggetto.

Stando ai filmati, l'aggressione si sarebbe verificata proprio all'ingresso del locale, davanti alla porta aperta dell'attività commerciale di Crotone ora finita nei guai. Il 24enne rimasto ferito nell'aggressione ha riportato lesioni giudicate importanti: il giovane non è fortunatamente stato reputato in pericolo di vita e le sue ferite guariranno nell'arco di circa 30 giorni dopo aver ricevuto le cure del caso.