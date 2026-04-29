Tenerife, turista 24enne torna dal festival di musica elettronica e cade nella tromba delle scale: morto sul colpo

Un turista britannico di 24 anni è morto dopo essere precipitato “a faccia in giù” nella tromba delle scale del residence dove alloggiava a Tenerife. Aveva partecipato a un festival di musica elettronica. La polizia segue la pista dell’incidente. L’autopsia chiarirà se avesse assunto alcol o droghe prima della caduta.

La zona di Tenerife dove è avvenuto il presunto incidente

Un turista britannico di 24 anni è morto dopo essere precipitato nella tromba delle scale del complesso di appartamenti dove stava trascorrendo le vacanze a Tenerife, nelle Canarie. La tragedia è avvenuta nelle prime ore di sabato mattina a Playa de las Américas, una delle località turistiche più frequentate dell’isola spagnola, e gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa sia successo nelle ore precedenti alla caduta.

Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane aveva trascorso la serata partecipando all’evento di musica elettronica Eastenderz Tenerife, festival molto conosciuto che si svolge nella vicina Costa Adeje. Era in vacanza con un amico e alloggiava in un appartamento situato al quarto piano del residence.

Dopo il rientro, si sarebbe svegliato durante la notte e avrebbe lasciato da solo l'appartamento del residente in Avenida Rafael Puig Lluvina. Poco dopo, intorno alle 5:30 del mattino, sarebbe precipitato, finendo nella tromba delle scale.

Le prime informazioni parlano di un volo dal secondo piano, con il ragazzo precipitato “a faccia in giù”. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, lo hanno trovato già a terra, apparentemente già privo di vita. Per i paramedici non c’era più nulla da fare, il decesso è stato dichiarato direttamente sul posto.

Al momento la polizia non ritiene che ci sia il coinvolgimento di terze persone. L’ipotesi principale resta quella di un incidente, anche se è stata aperta un’indagine giudiziaria per ricostruire con precisione la dinamica della caduta.

Tra gli accertamenti in corso ci sono anche quelli tossicologici: l’autopsia dovrà stabilire se il 24enne avesse assunto alcol o droghe prima della morte e se questo possa aver influito sul suo comportamento nelle ore precedenti alla tragedia.

Le autorità, per ora, non hanno reso noto né il nome della vittima né la zona del Regno Unito da cui proveniva. Anche il nome del complesso turistico dove soggiornava non è stato diffuso ufficialmente.