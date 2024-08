Grave incidente in A4 in direzione Trieste: coinvolte molte auto, feriti e forti disagi al traffico

video suggerito

Grave incidente oggi, sabato 10 agosto, sull’autostrada A4 nel tratto tra Meolo e San Doná, in direzione Trieste. Almeno otto le automobili coinvolte, per il momento si segnalano diversi feriti.

L’incidente è avvenuto nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4, al chilometro 424, poco prima delle 9. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico. Si segnalano forti disagi al traffico, già intenso per le vacanze estive.

Il traffico è molto intenso già dal primo mattino con code a tratti che si registravano – ancor prima dell'incidente – tra Meolo e Portogruaro e tra San Giorgio e Palmanova, in direzione Trieste. Si registra per ora un +7% di volumi di transiti alle uscite ai caselli. In particolare alla barriera del Lisert sono due i chilometri di coda.

Autostrada Alto Adriatico ha attivato un furgone frigo per distribuire bottigliette d'acqua agli automobilisti che si trovano in coda. Il personale della Concessionaria insieme ai soccorsi meccanici sta provvedendo a rimuovere i mezzi incidentati prima di riaprire l'intera carreggiata. Sul resto della rete Autostrade Alto Adriatico ha attivato i pannelli a messaggio variabile consigliando l'uscita a Villesse.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da San Donà, Mestre e Treviso con tre autopompe e un’autogrù e hanno provveduto ad estrarre tre persone rimaste bloccate tra le lamiere delle auto. Tutte le persone coinvolte sono state affidate alle cure del personale sanitario. In totale sarebbero 12 le persone rimaste ferite nell'incidente di oggi, due di loro più gravi sono state portate in elicottero in ospedale, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita.