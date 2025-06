video suggerito

Terribile schianto tra camion e cinque mezzi sulla Romea: due morti e quattro feriti a Ravenna L'incidente stradale mortale nella mattinata di oggi, lunedì 30 giugno, tra Casalborsetti e Ponte Bellocchio. Ad avere la peggio gli occupanti della prima auto coinvolta nello schianto col camion. Per consentire i soccorsi, la statale Romea è stata chiusa al trasito con grossi disagi per il traffico.

A cura di Antonio Palma

È di almeno due morti, oltre a quattro feriti, il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 309 Romea, nel Ravennate, con il coinvolgimento di sei mezzi: un camion, quattro automobili e un furgone Lo schianto fatale all’altezza del km16 della Statale, tra Casalborsetti e Ponte Bellocchio.

L’incidente stradale mortale nella mattinata di oggi, lunedì 30 giugno, in un tratto rettilineo della Romea. Coinvolti più mezzi. Per motivi ancora tutti da accertare, il mezzo pesante avrebbe sbandato improvvisamente, invadendo la corsia di marcia opposta e andando a schiantarsi contro un’auto che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia.

La carambola mortale ha coinvolto poi altri quattro mezzi. Ad avere la peggio gli occupanti della prima auto coinvolta, un uomo e una donna, che sono morti nello schianto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi giunti sul posto, per le due vittime purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Quando sono arrivati sul posto, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco si sono trovati di fronte ad una scena drammatica. I sanitari, accorsi con ambulanze, automedica ed elisoccorso, hanno provato a rianimare i due sull’auto ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Soccorse le altre quattro persone ferite che viaggiavano su tre auto e un furgone ma nessuna delle quali sarebbe in pericolo di vita. Tre di loro sono state condotte agli ospedali di Cesena e di Ravenna mente l'autista del furgone è stato portato al ‘Bufalini' di Cesena con ferite più gravi.

Per consentire i soccorsi, la statale Romea è stata chiusa al transito, con inevitabili grossi disagi per il traffico. Ne da notizia l'Anas. “A seguito dell'incidente la statale è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 21. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile” spiega Anas, aggiungendo: “Per chi viaggia in direzione Nord il traffico viene deviato al km 13 sulla strada provinciale 24. Per chi viaggia in direzione Sud il traffico viene deviato al km 21 su viale Etruschi”.