video suggerito

Previsioni traffico autostrade sabato 10 e domenica 11 agosto: i bollini neri, rossi e gialli Le previsioni del traffico delle autostrade per il fine settimana di sabato 10 e domenica 11 agosto: bollini neri, rossi e gialli per questo secondo weekend del mese. Tutti i dettagli dell’esodo estivo che si preannuncia infuocato per le strade e autostrade italiane. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le previsioni del traffico per il secondo weekend del mese, quello di sabato 10 e domenica 11 agosto: giornata complicata quella di domani con bollino nero al mattino, che diventerà rosso nel pomeriggio. Dopodomani invece il bollino sarà giallo al mattino e rosso nella seconda parte della giornata.

Traffico dunque intenso quello che è atteso per l'esodo estivo di questo secondo weekend di agosto che, secondo le previsioni, avrà lo stesso andamento del primo con traffico già dal pomeriggio di oggi, venerdì 9 agosto, con bollino giallo al mattino e situazione che diventerà più intensa al pomeriggio quando il bollino sarà rosso.

In previsione dei massicci spostamenti la Polizia di Stato ha preparato un “Piano Estate 2024” pubblicando non solo il calendario con i bollini sul traffico, ma anche l'elenco di cantieri inamovibili sulle autostrade e degli itinerari alternativi per facilitare gli spostamenti.

Vediamo di seguito le previsioni del traffico per il weekend del 10-11 agosto con alcuni accorgimenti per evitare code e ridurre l’impatto del grande caldo previsto, con anche i principali canali di comunicazione sulla viabilità in tempo reale.

Le previsioni del traffico per sabato 10 agosto indicano che quella di domani sarà probabilmente tra le giornate peggiori dell'estate per quanto riguarda il traffico verso le località di villeggiatura: la mattina di domani infatti le previsioni della Polizia di Stato indicano bollino nero; nel pomeriggio si dovrebbe assistere ad un live miglioramento con bollino rosso – condizioni comunque critiche.

Mattino : bollino nero – traffico critico

: bollino nero – traffico critico Pomeriggio: bollino rosso – traffico intenso con possibili criticità

Anche le previsioni del traffico domenica 11 agosto non sono incoraggianti, con bollino rosso nella prima parte della giornata a indicare come l'esodo estivo si diluirà lungo tutto il weekend. Il pomeriggio traffico meno intenso (il bollino sarà giallo).

Mattino : bollino giallo – traffico intenso

: bollino giallo – traffico intenso Pomeriggio: bollino rosso – traffico intenso con possibili criticità

Calendario del traffico per il secondo weekend di agosto – Foto Polizia di Stato

Per affrontare il traffico è importante organizzare il viaggio e informarsi sulle condizioni della viabilità. Qui i canali di informazione autostradale più importanti:

C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518)

Rai-Isoradio

I notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.

Il sito ufficiale di Autostrade per l’Italia

Per la rete stradale di competenza Anas: l’app “VAI” per smartphone; il sito ufficiale di Anas; il numero unico 800.841.148

Il sito ufficiale di Aiscat

La Polizia Stradale ricorda a tutti di avere prudenza su strade e autostrade, adottando comportamenti di guida rispettosi delle norme. Prima di partire è importante verificare l'efficienza del veicolo; sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura; individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali; evitare pasti abbondanti e alcol e mettersi alla guida riposati.

Inoltre, durante il viaggio è importate fare soste frequenti; mantenere la distanza di sicurezza; non impegnare mai la corsia di emergenza e sulle autostrade a tre o più corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia a destra.