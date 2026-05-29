Brennero, autostrada A22 chiusa da sabato 30 maggio: orari dello stop a Trento, Bolzano e in Veneto

Domani, sabato 30 maggio, blocco totale del traffico sull’Autostrada A22 del Brennero dalle ore 10:30 alle 20:00 per una manifestazione ambientalista in Austria che bloccherà un lungo tratto dell’A13 con ricadute sulla viabilità da Verona al confine.

Pesanti disagi alla circolazione stradale si prevedono domani, sabato 30 maggio, nel Nord-Est dell’Italia a causa del blocco totale del corridoio del Brennero e del relativo tratto dell’autostrada A22 in direzione nord per quasi l’intera giornata. Lo stop dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del 30 maggio 2026 a causa di una manifestazione di protesta ambientalista in territorio austriaco che prevede una marcia pacifica dalle ore 11:00 alle 19:00 sulla trafficata autostrada austriaca A13 che collega Innsbruck con il Passo del Brennero e la A22 italiana con ricadute sulla viabilità da Verona al confine. Viabilità Italia invita a limitare al minimo indispensabile gli spostamenti sull'A22 e consiglia a chi necessita di attraversare il confine di Stato in direzione dell’Austria di percorrere l’autostrada A23 utilizzando il valico del Tarvisio.

Le limitazioni sull'A22 tra la Barriera di Vipiteno e il Brennero

A causa del blocco in Austria e le inevitabili ripercussioni anche sulla circolazione dei mezzi in Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Viabilità Italia hanno imposto lo stop alla circolazione di tutti i mezzi nel tratto autostradale della A22 tra la Barriera di Vipiteno e il confine di Stato al Brennero dalle ore 10:30 alle 20:00 del 30 maggio 2026, con istituzione dell’uscita obbligatoria al casello di Vipiteno sula carreggiata nord.

Per i mezzi pesanti il blocco sulla stessa tratta sarà ancora più stringente e scatterà dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del 30 maggio 2026. Per questi veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa superiore a 7,5 tonnellate l’uscita obbligatoria a Vipiteno potrà essere ulteriormente anticipata nel caso le condizioni del traffico lo rendano necessario. In caso di forti code, la chiusura dell’autostrada infatti sarà spostata a Bressanone, Chiusa o Bolzano.

Gli stessi mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate non potranno percorre nemmeno le seguenti Strade Statali: SS49 dallo svincolo A22 Bressanone/Val Pusteria fino al confine di Stato di San Candido; SS38 dalla fine della Merano-Bolzano fino alla località Spondigna (BZ); SS40 da località Spondigna fino al confine di Stato di Passo Resia (BZ). Inoltre per loro divieto di circolazione anche su tutta la viabilità extraurbana della provincia di Bolzano;

I mezzi pesanti, che all’entrata in vigore del divieto si trovano già sull’autostrada A22 nel territorio della provincia di Bolzano, saranno indirizzati al parcheggio dell'autoporto Sa.do.bre. fino a esaurimento dei posti disponibili; a saturazione raggiunta, i veicoli verranno indirizzati verso la carreggiata sud dell’A22.

Divieto di circolazione sull'A22 in provincia di Trento

Divieto di circolazione per i camion aventi massa superiore a 7,5 tonnellate anche lungo la carreggiata nord dell’autostrada A22 ricadente nella provincia di Trento dalle ore 6:00 alle 20:00 e divieto di circolazione su tutta la viabilità extraurbana della provincia di Trento dalle ore 7:00 alle 20:00. I mezzi pesanti che si trovano già sull’autostrada A22 nel territorio della provincia di Trento, potranno sostare in apposite aree attrezzate a tale scopo segnalate.

Orari e divieti sull'A22 tra Verona Nord e provincia di Trento

A causa dei disagi per la protesta in Austria, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei giorni scorsi aveva già imposto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate sull'autostrada A22 in direzione Brennero, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 del 30 maggio 2026, nel tratto compreso tra lo svincolo di Verona Nord e il confine con la provincia autonoma di Trento.

La manifestazione ambientalista per sabato 30 maggio

Il blocco della A22 per sabato a causa di una manifestazione ambientalista in Austria che ha indotto le autorità locai a chiudere dalle ore 11:00 alle 19:00 il tratto austriaco dell'autostrada A13 del Brennero in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il confine di Stato del Brennero e il casello principale di Schönberg. Chiusa anche la strada statale B182 del Brennero dalle 11:00 alle 19:00. Il corteo indetto per protestare contro l’impatto del traffico dei mezzi pesanti nella Wipptal, la regione a cavallo tra il Tirolo austriaco e l’Alto Adige. Qui infatti passa la maggior parte del traffico pesante visto che è la strada più breve che collega l’Italia alla Germania e al nord Europa

La protesta, che raccoglie il malcontento di diversi cittadini e amministratori locali, era stata annunciata da tempo dopo diversi no delle autorità austriache a un blocco così pesante. Il via libera è arrivato però in un weekend molto particolare visto che coincide con il possibile ponte del 2 giugno in Italia. Contro la protesta critiche sia da alcune autorità austriache che da quelle del Trentino-Alto Adige come il presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher che ha detto di non condividere il metodo della protesta, pur comprendendone le ragioni.

Intanto sul versante tirolese, al casello autostradale dell'A12 di Schönberg, già vengono segnalati oltre 14 chilometri di coda tra turisti e autotrasportatori che hanno anticipano il viaggio verso l'Italia per evitare di rimanere bloccati o dover fare una maxi-deviazione domani per attraversare il confine.