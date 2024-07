video suggerito

Previsioni traffico autostrade agosto 2024: i giorni da bollino nero per l'estate Traffico intenso su strade e autostrade atteso per tutti i weekend di agosto sia lungo le direttrici verso i luoghi di villeggiatura e verso il mare sia verso le città durante i rientri di fine mese. Saranno weekend da bollino nero (sabato 3 e 10 agosto), rosso e giallo per i milioni di italiani in viaggio.

A cura di Antonio Palma

Con l'arrivo di agosto per molti italiani iniziano le vacanze estive e le nostre strade faranno i conti con il consueto e significativo incremento del traffico, in particolare nei weekend. Avremo giorni da bollini rossi e gialli per traffico fin dal giovedì e a volte anche il lunedì ma avremo addirittura giornate da bollino nero sabato 3 e 10 agosto a causa dell'esodo estivo. L’aumento del traffico, infatti, interesserà massicciamente i primi due fine settimana di agosto quando è atteso il grosso spostamento verso i luoghi di villeggiatura e verso il mare. Non a caso in questi due fine settimana è stato imposto anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti anche per l'intera giornata di sabato, oltre che per domenica, secondo il decreto del Ministero dei Trasporti.

In base al “Piano Estate 2024” redatto dalla Polizia di Stato, traffico molto intenso è previsto anche nella settimana e nel giorno di Ferragosto con traffico intenso fin da mercoledì mentre ci sarà bollino rosso anche nei lunedì 19 e 26 agosto e nel primo weekend di settembre a causa del controesodo verso le città. Nonostante sia previsto traffico e bollini neri, ci sono però alcuni accorgimenti per evitare le code, come partire in determinati orari che potrebbero migliorare il viaggio e informarsi sulle condizioni della viabilità.

Le previsioni del traffico per il weekend del 3-4 agosto

L’aumento del traffico per il mese di agosto inizierà subito sin da giovedì 1 agosto con il primo bollino giallo a cui seguiranno un venerdì e una domenica da bollino rosso e un sabato da bollino nero. Nel dettaglio, si prevedono partenze già dal giovedì pomeriggio con un concentrazione del traffico nel pomeriggio di venerdì, che si potrà ulteriormente incrementare nella mattinata di sabato 3 agosto, contrassegnata dal bollino nero, mantenendosi intenso anche domenica 4 agosto.

Le previsioni del traffico per il weekend del 10-11 agosto

Traffico intenso atteso anche nel secondo weekend del mese che, secondo le previsioni, avrà lo stesso andamento del primo con traffico già dal pomeriggio di giovedì con bollino nero il sabato mattina e traffico che si manterrà sostenuto domenica 10 agosto.

Bollini traffico weekend Agosto 2024 – foto Polizia di Stato

Le previsioni del traffico per ferragosto e nel weekend del 17 e 18 agosto

Nella settimana di Ferragosto si prevede che gli spostamenti inizieranno a essere intensi già da mercoledì 14 agosto, quando è previsto già bollino rosso dal pomeriggio. Il traffico sarà sostenuto nella mattinata del 15 agosto, quando saranno numerosi anche gli spostamenti locali, per poi rimanere stabile venerdì 16 agosto. Sabato 17 agosto e domenica 18 sarà bollino rosso per l'intera giornata con i primi rientri dalle vacanze, specie in direzione dei maggiori centri urbani e nei passaggi di confine. Il traffico in questo caso si estenderà anche a lunedì 19 agosto.

Le previsioni del traffico per il weekend del 24-25 agosto

La circolazione sarà intensa anche nel quarto weekend di agosto con traffico intenso fin da venerdì 23 agosto ma che si concentrerà soprattutto domenica 25 agosto a causa del doppio flusso di traffico da e verso il mare. In questi giorni infatti si prevede il sovrapporsi di partenze verso i luoghi di vacanza e dei rientri verso le città per chi ha finito le vacanze. Anche in questo caso il traffico si sposterà verso il lunedì successivo 26 agosto.

Le previsioni del traffico per il weekend del 31 agosto 1 settembre

L'ultimo weekend di agosto che apre anche il mese di settembre sarà l'ultimo dal traffico molto intenso con bollino rosso fin da venerdì 30 agosto. La circolazione sarà particolarmente intesa domenica 1 settembre a causa dei rientri che sanciranno la fine dell'estate per moltissimi italiani.

Come informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale

Per cercare di evitare traffico e bollini neri è importante organizzare il viaggio e informarsi sulle condizioni della viabilità. Notizie sempre aggiornate sulle condizioni del traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. Tra i canali più noti ed affidabili, c'è il sito di Autostrade per l’Italia, mentre per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Ulteriori informazioni vengono fornite sul sito ufficiale di Aiscat.

I consigli per chi viaggia in autostrada

La polizia stradale ricorda a tutti di avere prudenza su strade e autostrade, adottando comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme. Prima di partire ad esempio è importante verificare l'efficienza del veicolo; sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura; individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali; evitare pasti abbondanti e alcool e mettersi a guida riposati. Inoltre durante il viaggio è importate fare soste frequenti; mantenere la distanza di sicurezza; non impegnare mai la corsia di emergenza e sulle autostrade a tre o più corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia a destra.

Limitazioni per i veicoli oltre 7.5 tonnellate

Per facilitare la circolazione dei mezzi, nei weekend e in alcune giornate di agosto con bollini di traffico rosso e nero è stato imposto divieto di circolazione per i camion di portata superiore alle 7.5 tonnellate in alcune fasce orarie. Nel dettaglio, è stop ai tir dalle 16 alle 22 nei giorni di venerdì 2 e 9 agosto; dalle 8 alle 16 nei giorni di sabato 17, 24 e 31 agosto; dalle 7 alle 22 tutte le domeniche di agosto e il giorno di Ferragosto.