Maxi incidente sull'autostrada A11, traffico paralizzato: ci sono feriti, arriva l'elisoccorso Sono almeno 10 i veicoli rimasti coinvolti in un gravissimo incidente in direzione della Firenze-Mare, nel tratto di autostrada che attraversa il territorio di Pisa. Un veicolo ha preso fuoco, generando una densa colonna di fumo, sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e l'elisoccorso Pegaso.

A cura di Biagio Chiariello

Un grave incidente è avvenuto sulla A11, poco dopo le 11 di giovedì 3 aprile, in direzione della Firenze-Mare, all'altezza di Migliarino, nel comune di Vecchiano, nel tratto di autostrada che attraversa il territorio di Pisa. Ben 10 veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente a catena, che ha causato diversi feriti, anche se nessuno parrebbe versare in gravi condizioni. Per consentire l’intervento dei soccorsi, che sono giunti con tre ambulanze e l’elisoccorso Pegaso, la carreggiata in direzione nord è stata temporaneamente chiusa.

Un veicolo ha preso fuoco, generando una densa colonna di fumo, ma fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte nell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme, e le forze dell'ordine, impegnate a gestire il traffico che si è accumulato, creando disagi e rallentamenti.

Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause dell’incidente, che ha coinvolto un numero così elevato di veicoli. Al momento non è chiaro il numero esatto delle persone ferite e l’entità delle lesioni. Anche se, come detto, nessuno sarebbe in pericolo di vita, stando alle prime informazioni.

L’arrivo dell’elisoccorso, tuttavia, suggerisce che i feriti siano numerosi e che alcuni abbiano riportato ferite serie. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e di accertare la responsabilità di quanto accaduto. Nel frattempo, i soccorritori continuano a lavorare per garantire la sicurezza e ristabilire la normalità sulla strada.