Camion in fiamme in galleria sull’autostrada A12 a Genova: fumo invade tutto, tratto chiuso

A cura di Antonio Palma

Un camion in fiamme oggi sull’autostrada A12 a Genova ha costretto a chiudere l’intero tratto tra Lavagna, Chiavari e Sestri levante in entrambi i sensi di marcia. Il mezzo pesante, che trasportava carta, si è incendiato all'interno della galleria Del Fico, al km 47 della A12 Genova-Sestri Levante, dove sono in corso anche lavori di ammodernamento. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, mezzi di soccorso e polizia stradale oltre al personale di Autostrade per l’Italia.

Secondo le prime notizie, l'allarme intorno alle 10.30 di oggi nell’ultima galleria prima dello svincolo di Sestri Levante. Il camionista sarebbe riuscito a uscire dal mezzo accostando dopo aver visto le fiamme ma sarebbe rimasto intossicato dal fumo e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Vista la zona in cui è scoppiato l’incendio, in galleria e dove sono in corso dei lavori, l'opera dei pompieri è difficile. Il fumo dell’incendio infatti ha invaso la carreggiata rendendo la circolazione difficile tra Lavagna e Sestri Levante. “Sulla A12 Genova-Sestri Levante sono stati chiusi i tratti compresi tra Chiavari e Sestri Levante verso Livorno e tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, a seguito di un camion che ha preso fuoco al km 47” comunica Autostrade.

In zona il traffico già transitava su una corsia in direzione Genova e su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta in direzione Sestri Levante. A seguito della chiusura del tratto autostradale, in tutta la zona si sono fermate lunghe code di veicoli. Al momento si registra una Coda di 5 km tra Rapallo e Chiavari Coda anche tra Deiva Marina e Sestri Levante oltre al Fumo tra Lavagna e Sestri Levante. Chi viaggia verso Livorno deve uscire a Chiavari, dove si sono formati 5 km di coda, e rientrare in autostrada a Sestri Levante dopo avere percorso la viabilità ordinaria. Chi è diretto a Genova, invece, deve uscire a Sestri Levante dove si è formata coda, e rientrare a Lavagna dopo avere percorso la viabilità ordinaria.