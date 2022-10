Giovanna Fabrica morta davanti ai suoi alunni, il collega che l’ha soccorsa: “Speravo potesse farcela” Giovanna Fabrica, maestra di 44 anni, è morta davanti ai suoi piccoli alunni per un malore. Il collega che ha tentato di rianimarla: “Speravo potesse farcela”

A cura di Gabriella Mazzeo

È ancora sconvolta la comunità scolastica dell'istituto Carlo Ederle di Villa Bartolomea, in provincia di Verona, dopo la morte di Giovanna Fabrica, la maestra di 44 anni originaria di Naro che si è accasciata al suolo ed è morta davanti ai suoi alunni per un malore. Sul posto è arrivato subito dopo la tragedia anche il marito dell'insegnante.

"Lui è un uomo ammirevole – ha raccontato la dirigente scolastica Cristina Ferrazza al quotidiano l'Arena – ha reagito con grande compostezza a questo dolore improvviso che nemmeno lui si aspettava di vivere".

Secondo quanto finora ricostruito, infatti, la maestra non soffriva di alcuna patologia. "Siamo tutti sconvolti – ha aggiunto la preside – e non riusciamo a crederci. Con il cuore a pezzi come istituto vogliamo comunque esprimere la nostra gratitudine al maestro De Stefani che ha eseguito le manovre per rianimare Fabrica senza mai perdere il controllo della situazione. Ha fatto tutto quello che poteva, ma purtroppo Giovanna non ce l'ha fatta".

Il docente che per primo ha tentato di salvare la vita alla 44enne ha raccontato quanto accaduto al quotidiano veronese. "Tutto è successo in pochi secondi. Ho salutato Giovanna e lei ha ricambiato con un sorriso, poi mi sono avvicinato all'uscita e ho sentito un tonfo. Appena l'ho vista a terra mi sono avvicinato per soccorrerla, ma la manovra non funzionava. Ho sperato con tutto me stesso che potesse farcela"

Ai piccoli alunni della docente deceduta sarà garantito un supporto psicologico per provare a superare il trauma. La comunità scolastica si riunirà nella giornata di domani, mercoledì 12 ottobre, in un momento di preghiera per l'insegnante. I funerali si terranno invece in Sicilia, nel Paese di origine della docente.