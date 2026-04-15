Prof si accascia mentre interroga un alunno e muore in classe a Palermo: inutile l’intervento dei colleghi

La tragedia in una classe quarta del liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo dove la professoressa di lettere Giovanna Somma stava facendo lezione. Inutili i soccorsi dei colleghi e poi dei sanitari del 118 .

Una tragedia improvvisa ha scosso il liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo dove un'insegnante, Giovanna Somma, è deceduta dopo aver accusato un improvviso malore durante la lezione in classe accasciandosi al suolo davanti agli studenti. Il dramma si è consumato in pochi attimi nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile, mentre la professoressa cinquantanovenne stava svolgendo la sua lezione in un'aula di una classe quarta del liceo palermitano.

Erano da poco passate le dodici in classe erano in corso alcune interrogazioni quando la professoressa di lettere si è improvvisamente accasciata sulla sedia davanti agli alunni che si sono immediatamente mobilitati lanciando l'allarme e facendo scattare la macchina dei soccorsi. I ragazzi pare che inizialmente pensassero a uno svenimento ma subito dopo hanno capito la gravità dei fatti non riuscendo a far riprendere i sensi alla donna.

Nonostante ogni tentativo per rianimarla, purtroppo per la docente non c'è stato nulla da fare. I primi a soccorrerla sono stati i colleghi e gli altri operatori scolastici che hanno tentato di eseguire un massaggio cardiaco mentre altri allertavano il 118 con una chiamata di emergenza. Ogni sforzo per salvarla però è rivelato vano e la donna è deceduta prima ancora di raggiungere l'ospedale. Quando un'ambulanza è arrivata sul posto, infatti, purtroppo la professoressa era già morta e i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso.

Una tragedia che ha sconvolto l'intera istituzione scolastica e i tanti studenti che avevano avuto la donna come professoressa nei suoi tanti anni di carriera scolastica. "Una dolcissima persona e una bravissima insegnante che ha trasmesso ai ragazzi tutto l'amore per il suo adorato italiano" ha ricordato una ex studentessa."Una bella persona e una cara collega, preparata e amata dai suoi alunni" ha aggiunto invece una collega della donna.