Violenza sessuale sulle alunne in classe, arrestato maestro della primaria a Brindisi: incastrato da video e audio

Un insegnante di una scuola primaria è stato arrestato nel Brindisino con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. I filmati e le registrazioni audio hanno documentato contatti fisici e palpeggiamenti ripetuti e inappropriati.

Un insegnante di una scuola primaria è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova al momento agli arresti domiciliari dopo l'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Brindisi su richiesta della Procura.

Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, sono iniziate dopo le segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori, avendo appreso proprio dalle figlie dei presunti abusi. Le bambine avevano raccontato quanto accadeva in classe anche ad altre insegnanti, poi ascoltate dagli stessi carabinieri in qualità di persone informate sui fatti, fornendo dettagli cruciali per la ricostruzione delle dinamiche interne alla scuola.

I filmati e le registrazioni audio hanno documentato contatti fisici e palpeggiamenti ripetuti e inappropriati ai danni delle alunne, commessi approfittando dell’assenza di altri insegnanti o del loro avvicinamento alla cattedra. Le dichiarazioni definite "precise e convergenti" delle minori, spiega l'Arma, hanno confermato il profondo disagio e i tentativi di sottrarsi all'indagato.

In passato l'uomo, a causa di comportamenti simili alle accuse alla base dell'ultima ordinanza del gip, aveva già subito sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio.