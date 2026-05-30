Attualità
video suggerito
video suggerito

Violenza sessuale sulle alunne in classe, arrestato maestro della primaria a Brindisi: incastrato da video e audio

Un insegnante di una scuola primaria è stato arrestato nel Brindisino con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. I filmati e le registrazioni audio hanno documentato contatti fisici e palpeggiamenti ripetuti e inappropriati.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Ida Artiaco
Immagine

Un insegnante di una scuola primaria è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova al momento agli arresti domiciliari dopo l'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Brindisi su richiesta della Procura.

Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, sono iniziate dopo le segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori, avendo appreso proprio dalle figlie dei presunti abusi. Le bambine avevano raccontato quanto accadeva in classe anche ad altre insegnanti, poi ascoltate dagli stessi carabinieri in qualità di persone informate sui fatti, fornendo dettagli cruciali per la ricostruzione delle dinamiche interne alla scuola.

I filmati e le registrazioni audio hanno documentato contatti fisici e palpeggiamenti ripetuti e inappropriati ai danni delle alunne, commessi approfittando dell’assenza di altri insegnanti o del loro avvicinamento alla cattedra. Le dichiarazioni definite "precise e convergenti" delle minori, spiega l'Arma, hanno confermato il profondo disagio e i tentativi di sottrarsi all'indagato.

Leggi anche
Il primario Michieletti torna a lavorare nonostante inchiesta per stupro: "Violenze su un'infermiera per 10 anni"

In passato l'uomo, a causa di comportamenti simili alle accuse alla base dell'ultima ordinanza del gip, aveva già subito sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio.

Immagine
Live
Guerra
in Iran
Casa Bianca: "Trump accetterà accordo con Teheran solo se rispetterà le sue linee rosse"
"Se la guerra USA- Iran contagia il Mar Rosso, per Italia crisi senza precedenti": l'allarme dell'analista Dentice
Usa riducono impegno militare in Europa e nella Nato: Pentagono riduce da 4 a 3 le Brigate nel Vecchio Continente
La guerra in Iran fa schizzare i prezzi: l'inflazione sale al 2,7%, cresce anche il carrello della spesa
Non abbiamo ancora capito che per la Cina Taiwan è molto più importante della guerra in Iran
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views