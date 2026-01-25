Flying Tiger richiama bicchiere in vetro: “Interrompete immediatamente l’uso, non adatto gli alimenti”

Flying Tiger Copenhagen ha richiama tutti i bicchieri in vetro da 220 ml decorati con fiori singoli (art. 3060031) venduti dal gennaio 2025, perché non conformi alla normativa UE sul contatto con alimenti. I clienti devono interromperne l’uso e restituirli in negozio per il rimborso completo.

Flying Tiger Copenhagen ha annunciato il richiamo di tutti i lotti del bicchiere in vetro da 220 ml decorato con fiori singoli e colori misti, venduti nei suoi negozi a partire da gennaio 2025. L’avviso di richiamo indica come motivo la non conformità alla normativa europea sui materiali destinati al contatto con gli alimenti.

Il bicchiere, venduto singolarmente con il codice articolo 3060031, era commercializzato come oggetto per la tavola, ma è risultato non sicuro per l’uso alimentare. La catena invita i consumatori a interrompere immediatamente l’uso dei bicchieri interessati e a restituirli al punto vendita più vicino, dove sarà effettuato un rimborso completo, anche senza scontrino.

Il richiamo riguarda tutti i lotti del prodotto, e il personale dei negozi è stato incaricato di rimuovere eventuali esemplari ancora esposti sugli scaffali.

Si tratta di una misura precauzionale che ha l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei consumatori, prevenendo eventuali rischi derivanti dall’uso di bicchieri non conformi. Flying Tiger Copenhagen ribadisce la disponibilità a rimborsare completamente i clienti e invita chi avesse dubbi o necessità di chiarimenti a rivolgersi direttamente ai negozi della catena.

"I clienti devono interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto" fa sapere l'azienda. "Si consiglia ai consumatori di restituire il bicchiere al punto vendita più vicino. Flying Tiger Copenhagen negozio per un rimborso completo. Per noi è fondamentale che i nostri clienti si fidino della qualità e della sicurezza dei nostri prodotti. Per questo motivo, reagiamo il più rapidamente possibile quando scopriamo prodotti non conformi alle normative di legge".

Questi i dettagli del prodotto richiamato: