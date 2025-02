Finita con l’auto in un canale, Martina morta a 26 anni per un trauma cranico: i risultati dell’autopsia

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Martina Vichayte, 26 anni (foto social)

Trauma cranico con emorragia cerebrale. Sarebbe questa la causa della morte della 26enne Martina Vichayte, deceduta in un incidente stradale avvenuto all'alba di sabato 15 febbraio.

La ragazza, ucraina nata a Kiev ma cresciuta in Italia, era finita con l'auto in un canale di scolo che costeggia una strada nella zona commerciale di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti.

Nella mattinata di oggi, martedì 18 febbraio, presso il Policlinico di Chieti è stata eseguita dal medico legale Pietro Falco l'autopsia sul corpo della giovane. A dare l'incarico al professionista è stata la pubblico ministero Lucia Campo.

Il trauma compatibile con l'incidente

Il trauma riscontrato sul cadavere della 26enne sarebbe compatibile con l'incidente avvenuto tra la notte di venerdì e le prime luci dell'alba di sabato. La ragazza potrebbe essere morta sul colpo.

Verranno eseguiti anche gli esami tossicologici e istologici e il medico legale si è riservato 60 giorni. I funerali della giovane si svolgeranno giovedì 20 alle ore 15 nella Chiesa di Sant'Anna, come annunciano i familiari.

Aperto fascicolo contro ignoti per ricostruire la dinamica

La Procura di Chieti ha aperto un fascicolo contro ignoti in modo da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Chieti.

A lanciare l'allarme era stata la mamma della ragazza che, non vedendola rientrare dopo aver trascorso nottata in una discoteca di Pescara con alcuni amici, aveva denunciato la scomparsa della figlia.

L'auto capovolta nel fosso, una Fiat 500, era stata tirata fuori dal canale dai Vigili del fuoco dopo che una residente della zona l'aveva notata nella mattina di domenica 16 febbraio e aveva subito fatto scattare l'intervento di recupero.

Chi era la 26enne Martina Vichayte

Martina Vichayte. 26 anni.

Martina Vichayte era laureata in Scienze del Turismo presso l'Università La Statale di Roma e lavorava come addetta al ricevimento negli hotel. Per un periodo aveva fatto anche la guida turistica e, come scriveva sui suoi profili social, conosceva molte lingue: italiano, ucraino, russo, francese e inglese.

Come già anticipato, era nata a Kiev ma si era trasferita in Italia da bambina. Viveva a Chieti insieme alla mamma, anche lei ucraina, e al compagno della donna.

La sera in cui ha perso la vita, la 26enne aveva inviato un messaggio alla madre per avvisarla del suo rientro: "Sto tornando". Poi più nulla. Domenica mattina la tragica scoperta.