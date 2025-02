video suggerito

Ferrari si schianta in Tangenziale a Modena: curiosi si fermano a guardare, traffico in tilt L'incidente venerdì mattina, 7 febbraio, in prossimità dell'uscita 3 in direzione Milano: la Ferrari ha sbandato per una cinquantina di metri, finendo poi contro i guard rail. Ingenti i danni. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

A cura di Biagio Chiariello

Incidente nella mattina di oggi, venerdì 7 febbraio, lungo la tangenziale di Modena: protagonista non un’auto qualunque, ma una fiammante Ferrari 812 Superfast, una delle vetture più potenti della casa di Maranello. La persona alla guida del bolide, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo mentre percorreva il tratto stradale in direzione Milano. L’auto ha sbandato per circa cinquanta metri, impattando violentemente contro le barriere di protezione, compiendo un testacoda e riportando danni ingenti. Il sinistro si è verificato intorno alle 11.10, nel tratto compreso tra le uscite 3, di via Divisione Acqui, e 4, della tangenziale Rabin.

Dai primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia locale, pare che l’incidente sia avvenuto in modo autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Le ipotesi sulle cause restano aperte: potrebbe essersi trattato di un eccesso di velocità, di una distrazione fatale o, non da escludere, di un malore improvviso che ha compromesso i riflessi del conducente. Il conducente, che fortunatamente ha riportato solo ferite lievi, è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente. Data la dinamica e la tipologia dell’auto coinvolta, si è reso necessario anche l’intervento del personale specializzato dell'Official Service Ferrari, incaricato della rimozione della vettura e della verifica di eventuali rischi legati ai fluidi e ai componenti meccanici danneggiati.

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità. Il traffico è rimasto bloccato non solo per la temporanea chiusura delle corsie in direzione Milano, indispensabile per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo, ma anche per i rallentamenti nell’altra direzione, causati dalla curiosità degli automobilisti di passaggio. La circolazione è ripresa regolarmente intorno a mezzogiorno, una volta completate le operazioni di sgombero e messa in sicurezza della carreggiata.