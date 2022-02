Femminicidio a Zeddiani: uccide la moglie dopo una lite in casa e poi chiama i carabinieri Una donna è stata uccisa all’alba di oggi a Zeddiani, piccolo paese in provincia di Oristano, in Sardegna. A ucciderla suo marito, un 52enne che dopo il delitto ha chiamato i carabinieri.

Una donna è stata uccisa all'alba di oggi, sabato 5 febbraio, a Zeddiani, piccolo paese in provincia di Oristano, in Sardegna. A ucciderla suo marito, il 52enne Giorgio Meneghel, un agricoltore che dopo il femminicidio ha chiamato il 112 dicendo cosa aveva fatto. L’omicidio è avvenuto nelle prime ore del mattino in un'abitazione in via Roma, nel centro del paese, sembrerebbe al culmine di una furiosa lite tra marito e moglie. La vittima si chiamava Daniela Careddu, aveva 51 anni ed era originaria di Cabras (Oristano). Meneghel, secondo le prime informazioni, è il proprietario di un'azienda con alcune serre nel vicino comune di Baratili.

Daniela Careddu sarebbe stata colpita ripetutamente con un oggetto contundente dopo una violenta discussione col marito, che avrebbe afferrato e usato un oggetto che si trovava in casa per ucciderla. Le urla sono state sentite anche dai vicini di casa che hanno chiamato il 112. Da quanto si apprende, i coniugi gestivano insieme un ortofrutta ma vivevano da separati, nello stesso stabile ma in due abitazioni differenti.

Sul luogo del delitto, dopo l’allarme lanciato dallo stesso marito e anche da alcuni vicini di casa, sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Oristano che hanno bloccato l’uomo che ha confessato il delitto e lo hanno portato in caserma. A Zeddiani sono arrivati anche i carabinieri del Ris per gli accertamenti scientifici. In queste ore i carabinieri stanno interrogando il marito della vittima. Le indagini sono seguite dal Reparto investigativo provinciale di Oristano, al comando del colonnello Mariano Lai.

