Faenza, invasione di carreggiata e tragico frontale tra due suv: medico muore sul colpo L’incidente ieri 14 novembre, nella tarda mattinata, sulla circonvallazione di Faenza. La vittima è il dottor Gaetano Paolo Caprio, gastroenterologo oncologo molto conosciuto.

A cura di Biagio Chiariello

Il dottor Gaetano Paolo Caprio, 74 anni, specialista in gastroenterologia endescopica digestiva e oncologia, è la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri 14 novembre sulla circonvallazione di Faenza. Il medico in pensione si trovava alla guida della sua Volkswagen T-Roc quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un Suv, u Land Rover, che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. Gravemente ferito un 54enne di Solarolo, trasportato con elimedica all'ospedale Bufalini di Cesena.

Il drammatico frontale a Faenza

Il drammatico sinistro è avvenuto poco oltre la rotonda Donatori di Sangue, dove vige il limite dei 70 chilometri orari: per cause in corso di accertamento, il Land Rover Freelander che viaggiava in direzione opposta, dove vige il limite dei 50 chilometri orari, ha invaso la carreggiata di destra scontrandosi frontalmente con la Volkswagen di Caprio. L'impatto è stato molto violento tanto che la vettura guidata dal 74enne si è accartocciata anteriormente terminando la propria traiettoria nell’area verde laterale.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale dell’Unione Faentina e i Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche il 118 Romagna Soccorso, con due autoambulanze, e i Carabinieri della locale compagnia per regolare il traffico e per i rilievi di legge. Troppo gravi i traumi riportati nell’urto da Caprio, l’uomo purtroppo è deceduto sul colpo.

Chi era Gaetano Paolo Caprio

Specializzato in in oncologia medica, gastroenterologia ed endoscopia digestiva il professionista aveva lavorato dal 1972 nell’unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia dell’Asl di Ravenna presso l’ospedale di Faenza.

Era socio dell’Aigo (associazione italiana gastroenterologi ospedalieri). Ha partecipato come relatore ed organizzatore a numerosi congressi e corsi di aggiornamento.