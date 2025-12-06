Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 6 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 6 dicembre 2025: i numeri vincenti verranno estratti in diretta dalle 20:00 su Fanpage.it. Aggiornando questa pagina è possibile seguire in tempo reale i concorsi di questa sera per i giochi di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto. La caccia al jackpot milionario continua: oggi il premio in palio per la sestina vincente al SuperEnalotto vale oltre 89 milioni di euro. Vincite e quote in aggiornamento sui siti di Sisal e Lottomatica.
Estrazioni Lotto sabato 6 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
Le estrazioni del Lotto di oggi, sabato 6 dicembre 2025, chiudono gli appuntamenti settimanali con il Gioco del Lotto. Dalle 20:00 in diretta tutti i numeri fortunati sulle 11 ruote del Lotto, compresa la Nazionale. I risultati delle ultime estrazioni con la verifica delle vincite disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui le estrazioni in diretta sul canale Youtube ufficiale.
SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 6 dicembre 2025
L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 6 dicembre 2025 è l'ultima della settimana: in palio un jackpot da 89.1 milioni di euro per la sestina vincente di questa sera. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.
Estrazioni 10eLotto serale di sabato 6 dicembre: numeri oro, doppio oro e extra
Le estrazioni del 10eLotto serale di sabato 6 dicembre con i numeri oro, doppio oro e extra dopo le 20:00:
I simboli del Simbolotto di oggi
Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di sabato 6 dicembre 2025:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto verranno comunicate sul sito ufficiale di Sisal con i risultati dell'ultima estrazione:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
-
- 20 – Bari: non viene estratto da 98 concorsi
- 19 – Cagliari: manca da 80 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 129 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 85 concorsi
- 89 – Milano: non pervenuto da 69 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 93 estrazioni
- 16 – Palermo: non è stato estratto per 63 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 115 volte consecutive
- 88 – Torino: assente da 81 estrazioni
- 71 – Venezia: non è stato estratto per 87 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 142 concorsi