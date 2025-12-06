Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 6 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi, sabato 6 dicembre 2025 con numeri vincenti, quote e vincite di questa sera in diretta su Fanpage.it dalle 20:00. Ancora nessun 6 centrato, il jackpot per la sestina vincente vale 89.1 milioni di euro.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 6 dicembre 2025: i numeri vincenti verranno estratti in diretta dalle 20:00 su Fanpage.it. Aggiornando questa pagina è possibile seguire in tempo reale i concorsi di questa sera per i giochi di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto. La caccia al jackpot milionario continua: oggi il premio in palio per la sestina vincente al SuperEnalotto vale oltre 89 milioni di euro. Vincite e quote in aggiornamento sui siti di Sisal e Lottomatica.

Estrazioni Lotto sabato 6 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di oggi, sabato 6 dicembre 2025, chiudono gli appuntamenti settimanali con il Gioco del Lotto. Dalle 20:00 in diretta tutti i numeri fortunati sulle 11 ruote del Lotto, compresa la Nazionale. I risultati delle ultime estrazioni con la verifica delle vincite disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui le estrazioni in diretta sul canale Youtube ufficiale.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 6 dicembre 2025

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 6 dicembre 2025 è l'ultima della settimana: in palio un jackpot da 89.1 milioni di euro per la sestina vincente di questa sera. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale di sabato 6 dicembre: numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale di sabato 6 dicembre con i numeri oro, doppio oro e extra dopo le 20:00:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di sabato 6 dicembre 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto verranno comunicate sul sito ufficiale di Sisal con i risultati dell'ultima estrazione:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 98 concorsi 19 – Cagliari: manca da 80 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 129 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 85 concorsi 89 – Milano: non pervenuto da 69 estrazioni 33 – Napoli: manca da 93 estrazioni 16 – Palermo: non è stato estratto per 63 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 115 volte consecutive 88 – Torino: assente da 81 estrazioni 71 – Venezia: non è stato estratto per 87 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 142 concorsi



