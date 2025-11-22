Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 22 novembre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 22 novembre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 81.7 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di sabato 22 novembre 2025

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 22 novembre 2025 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Per le estrazioni vincenti aggiorna questa pagina con i risultati in tempo reale: il jackpot sale al SuperEnalotto sale a quota 81,7 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto sabato 22 novembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di sabato 22 novembre 2025 partiranno alle ore 20:00 con tutti i numeri sulle 11 ruote del gioco del Lotto, compresa la Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno comunicati i risultati di questa sera. Ricordiamo che è possibile giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci saranno le estrazioni.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di sabato 22 novembre 2025: i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, gsabato 22 novembre 2025: le estrazioni inizieranno alle ore 20:00, occhio anche ai numeri Jolly e Superstar che saranno comunicati stasera. La quota per la sestina vincente è di 81,7 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Estrazioni 10eLotto serale di sabato 22 novembre: la combinazione vincente

L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di sabato 22 novembre 2025, in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, sabato 22 novembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

