Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 14 marzo 2026: numeri vincenti e quote in diretta

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 14 marzo 2026: in diretta minuto per minuto le estrazioni di oggi su Fanpage.it a partire dalle ore 20. In aggiornamento i numeri vincenti, quote e risultati di questa sera. Il jackpot vale 134,6 milioni di euro per la sestina fortunata.

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I numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 14 marzo 2026 in diretta: le estrazioni di oggi partono alle ore 20 in tempo reale su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire le combinazioni fortunate di questa sera minuto per minuto: al SuperEnalotto si gioca per un jackpot da 134,6 milioni di euro dopo l'ultima vincita di Desenzano del Garda. In diretta anche i numeri su tutte le ruote del Lotto e i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale. Si ricorda che le estrazioni si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato: si può giocare la propria schedina fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione. Qui i risultati dell'ultimo concorso di venerdì.

Estrazioni Lotto oggi, i numeri sulle ruote di sabato 14 marzo 2026

I numeri del Gioco del Lotto di oggi, sabato 14 marzo 2026 in diretta dalle ore 20:00: le estrazioni su tutte le ruote, compresa la Nazionale e tutti i numeri oro, che corrispondono ai quinti estratti su ogni ruota. Per controllare le vincite, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il sito ufficiale del Gioco del Lotto: su Fanpage.it disponibili tutti i numeri ritardatari aggiornati all'ultimo concorso.

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 34 – 85 – 22 – 52 – 9

Cagliari: 88 – 62 – 57 – 53 – 80

Firenze: 11 – 46 – 34 – 49 – 15

Genova: 64 – 62 – 78 – 30 – 65

Milano: 56 – 16 – 31 – 12 – 49

Napoli: 44 – 66 – 80 – 45 – 7

Palermo: 39 – 38 – 83 – 66 – 84

Roma: 76 – 52 – 44 – 4 – 33

Torino: 38 – 8 – 17 – 70 – 5

Venezia: 84 – 69 – 42 – 74 – 29

Nazionale: 89 – 44 – 17 – 25 – 52

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri di sabato 14 marzo 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto: 6 – 89 – 33 – 63 – 88 – 3

Numero Jolly: 18

Numero Superstar: 87

Jackpot: 134.600.000€

In diretta l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 14 marzo 2026: tutti i numeri vincenti di questa sera minuto per minuto su Fanpage.it insieme ai numeri Jolly e SuperStar del SuperEnalotto. Questa sera in palio 134,6 milioni di euro per chi indovina la sestina fortunata: è ancora caccia al jackpot milionario, che non viene vinto dall'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it è possibile consultare l'archivio storico di tutti i concorsi. Disponibile sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Numeri vincenti del 10eLotto serale abbinato al Lotto

In diretta questa sera anche le estrazioni del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di sabato 14 marzo 2026:

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 8 – 11 – 16 – 22 – 34 – 38 – 39 – 44 – 46 – 52 – 56 – 57 – 62 – 64 – 66 – 69 – 76 – 84 – 85 – 88

Il numero Oro è 34, il Doppio Oro è 34, 85

Numeri Extra: 4, 9, 12, 17, 30, 31, 42, 45, 49, 53, 70, 74, 78, 80, 83

Estrazioni Simbolotto di sabato 14 marzo 2026

Le estrazioni del Simbolotto di sabato 14 marzo 2026 partono alle ore 20:00, di seguito verranno comunicati tutti i simboli vincenti:

19 risata

29 diamante

21 lupo

11 topi

14 baule

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Dalle 20:00, dopo le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, comunicati da Sisal anche i risultati dell'ultima estrazione di sabato 14 marzo 2026:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

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