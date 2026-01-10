Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 10 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 10 gennaio 2026: in diretta i numeri vincenti delle estrazioni di questa sera su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale i risultati dei giochi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Questa sera in palio un jackpot da 105.5 milioni di euro per la sestina fortunata, che tarda ancora ad arrivare: continua la caccia al montepremi milionario. Si ricorda che le date dei concorsi hanno subito dei cambiamenti in occasione delle festività natalizie.
Estrazione Lotto sabato 10 gennaio 2026, i numeri vincenti
L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 10 gennaio 2026 parte alle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti in diretta sulle ruote Lotto, compresa la Nazionale. Verranno estratti minuto per minuto anche i numeri oro, che corrispondono ai quinti numeri su tutte le ruote. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la comunicazione delle vincite per la verifica della schedina.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di sabato 10 gennaio
L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 10 gennaio 2026 parte dalle ore 20:00: il jackpot in palio questa sera per la sestina vincente sale a 105.5 milioni di euro, dal momento che ancora nessuno centra i 6 numeri fortunati dall'ultima vincita a Desenzano del Garda. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.
Estrazioni 10eLotto serale di sabato 10 gennaio: i numeri oro, doppio oro e extra
Le estrazioni del 10eLotto serale di sabato 10 gennaio 2026: in diretta i numeri oro, doppio oro e extra di questa sera.
I simboli del Simbolotto di oggi
I simboli del Simbolotto di oggi, sabato 10 gennaio 2026 in diretta dopo le ore 20:00.
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
I risultati dell'ultima estrazione del SuperEnalotto di sabato 10 gennaio 2026 con vincite e quote pubblicate da Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri aggiornati su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 20 – Bari: non viene estratto da 118 concorsi
- 19 – Cagliari: manca da 100 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 149 volte consecutive
- 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 79 concorsi
- 73 – Milano: non pervenuto da 81 estrazioni
- 3 – Napoli: manca da 66 estrazioni
- 36 – Palermo: non è stato estratto per 73 concorsi
- 26 – Roma: non è stato sorteggiato per 74 volte consecutive
- 89 – Torino: assente da 100 estrazioni
- 83 – Venezia: non è stato estratto per 70 volte consecutive
- 6 – Nazionale: manca da 92 concorsi