Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 10 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote

I giochi del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di sabato 10 gennaio 2026 in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it: minuto per minuto le estrazioni dei numeri vincenti con vincite e quote in tempo reale. Al SuperEnalotto un jackpot pari a 105.5 milioni di euro.
A cura di Redazione
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 10 gennaio 2026: in diretta i numeri vincenti delle estrazioni di questa sera su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale i risultati dei giochi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Questa sera in palio un jackpot da 105.5 milioni di euro per la sestina fortunata, che tarda ancora ad arrivare: continua la caccia al montepremi milionario. Si ricorda che le date dei concorsi hanno subito dei cambiamenti in occasione delle festività natalizie.

Estrazione Lotto sabato 10 gennaio 2026, i numeri vincenti

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 10 gennaio 2026 parte alle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti in diretta sulle ruote Lotto, compresa la Nazionale. Verranno estratti minuto per minuto anche i numeri oro, che corrispondono ai quinti numeri su tutte le ruote. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la comunicazione delle vincite per la verifica della schedina.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto venerdì 9 gennaio 2026: numeri vincenti e quote. Vinto un '5'

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di sabato 10 gennaio

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 10 gennaio 2026 parte dalle ore 20:00: il jackpot in palio questa sera per la sestina vincente sale a 105.5 milioni di euro, dal momento che ancora nessuno centra i 6 numeri fortunati dall'ultima vincita a Desenzano del Garda. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Estrazioni 10eLotto serale di sabato 10 gennaio: i numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale di sabato 10 gennaio 2026: in diretta i numeri oro, doppio oro e extra di questa sera.

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi, sabato 10 gennaio 2026 in diretta dopo le ore 20:00.

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

I risultati dell'ultima estrazione del SuperEnalotto di sabato 10 gennaio 2026 con vincite e quote pubblicate da Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri aggiornati su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 118 concorsi
  • 19 – Cagliari: manca da 100 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 149 volte consecutive
  • 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 79 concorsi
  • 73 – Milano: non pervenuto da 81 estrazioni
  • 3 – Napoli: manca da 66 estrazioni
  • 36 – Palermo: non è stato estratto per 73 concorsi
  • 26 – Roma: non è stato sorteggiato per 74 volte consecutive
  • 89 – Torino: assente da 100 estrazioni
  • 83 – Venezia: non è stato estratto per 70 volte consecutive
  • 6 – Nazionale: manca da 92 concorsi

