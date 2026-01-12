Attualità
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni SuperEnalotto lunedì 12 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote

Il Superenalotto di oggi, lunedì 12 gennaio 2026: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 104,4 milioni di euro.
Redazione
Le estrazioni del Superenalotto di lunedì 12 gennaio 2026
I numeri vincenti del SuperEnalotto: le estrazioni di lunedì 12 gennaio 2026 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Ricordiamo che l’estrazione del Superenalotto di oggi è il posticipo dell’estrazione del 10 gennaio (concorso n.7). Per le estrazioni vincenti aggiorna questa pagina, i dati si aggiornano in tempo reale: il jackpot del SuperEnalotto sale a quota 104,4 milioni di euro. Grande attesa per il montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

SuperEnalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di lunedì 12 gennaio 2026

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, lunedì 12 gennaio 2026: le estrazioni iniziano a partire dalle ore 20:00, attenzione anche ai numeri Jolly e Superstar che saranno comunicati questa sera. La quota per la sestina vincente è di 104,4 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:
Attualità
api url views