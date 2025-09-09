Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 9 settembre 2025: numeri vincenti e quote
SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di martedì 9 settembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire le combinazioni fortunate di questa sera con vincite e quote: il jackpot al SuperEnalotto vale 48,7 milioni di euro.
È ancora caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che nell'estrazione di questa sera vale 48,7 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria con il "6" risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. In diretta minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto su tutte le ruote, il 10eLotto serale, i simboli del Simbolotto e la sestina vincente al SuperEnalotto. Si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato fino alle ore 19:30 del giorno del concorso.
Lotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di martedì 9 settembre 2025
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, martedì 9 settembre 2025:
- Bari: 80 – 40 – 25 – 5 – 49
- Cagliari: 88 – 51 – 28 – 38 -67
- Firenze: 83 – 86 – 78 – 3 – 77
- Genova:
- Milano:
- Napoli: 78 – 60 – 75 – 41 – 69
- Palermo: 49 – 50 – 88 – 34 – 19
- Roma: 40 – 47 – 61 – 57 – 9
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale: 87 -81 – 8 – 22 -78
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
Estrazione SuperEnalotto di martedì 9 settembre 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, martedì 9 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 47 – 71 – 82 – 34 – 90 – 73
Numero Jolly: 49
Numero Superstar: 52
Jackpot: 48.700.000€
La combinazione vincente del 10eLotto serale
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, martedì 9 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:
Il numero oro:
Il numero Doppio oro:
Numeri extra:
I simboli del Simbolotto di martedì 9 settembre 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, martedì 9 settembre 2025 associati al Gioco del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di martedì 9 settembre 2025 pubblicati da Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 82 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 91 estrazioni
- 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 92 volte consecutive
- 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 104 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 133 estrazioni
- 44 – Napoli: manca da 61 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 72 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 64 volte consecutive
- 7– Torino: assente da 62 estrazioni
- 89 – Venezia: non è stato estratto per 107 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 91 concorsi