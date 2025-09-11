Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 11 settembre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 11 settembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Scopri i numeri, le vincite e le quote in tempo reale: al SuperEnalotto in palio un jackpot che sfiora i 50 milioni di euro.
A cura di Redazione
Lotto e Superenalotto

I numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it: le estrazioni di giovedì 11 settembre possono essere seguite in tempo reale aggiornando questa pagina. Scopri i numeri estratti di questa sera, vincite e quote: al SuperEnalotto un jackpot da 49,5 milioni di euro.

La caccia al montepremi del SuperEnalotto non si ferma dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda: questa sera in palio 49,5 milioni di euro per la sestina vincente. Partono per prime le estrazioni del gioco del Lotto, poi la combinazione del 10eLotto serale, i numeri al SuperEnalotto e i simboli al Simbolotto. Si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: vincite e quote verranno comunicate da Sisal e Lottomatica.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di giovedì 11 settembre su tutte le ruote

I numeri del gioco del Lotto su tutte le ruote a partire dalle ore 20:00: l'estrazione di giovedì 11 settembre 2025 in diretta su Fanpage.it con i risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina. Sul sito ufficiale di Lottomatica la verifica della schedina per le vincite per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto martedì 9 settembre 2025, numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00.

Estrazione SuperEnalotto oggi, giovedì 11 settembre 2025: i numeri vincenti

I numeri del SuperEnalotto nell'estrazione di oggi, giovedì 11 settembre 2025 sono in diretta dalle 20:00: il jackpot sfiora i 50 milioni di euro dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda. Cresce l'attesa per il fortunato giocatore che indovinerà i sei numeri fortunati: sul sito ufficiale del SuperEnalotto i risultati di questa sera, con i numeri Jolly e SuperStar, vincite, quote e premi Winbox.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

Dalle 20:00 in diretta l'estrazione dei numeri vincenti al 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 11 settembre 2025:

I simboli del Simbolotto di giovedì 11 settembre 2025

I simboli del Simbolotto di giovedì 11 settembre saranno disponibili dopo le 20:00 con l'estrazione odierna:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 11 settembre 2025 pubblicate da Sisal con i risultati dell'ultima estrazione:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 82 – Bari: non viene estratto da 83 concorsi
  • 42 – Cagliari: manca da 92 estrazioni
  • 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 93 volte consecutive
  • 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 105 concorsi
  • 74 – Milano: non pervenuto da 134 estrazioni
  • 44 – Napoli: manca da 62 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 73 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 65 volte consecutive
  • 7– Torino: assente da 63 estrazioni
  • 89 – Venezia: non è stato estratto per 108 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 92 concorsi

Attualità
