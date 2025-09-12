Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 12 settembre 2025: numeri vincenti e quote

In diretta i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 12 settembre 2025: vincite, quote e risultati in tempo reale dalle ore 20:00 su Fanpage.it. 50,1 milioni di euro è il jackpot di questa sera al SuperEnalotto.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di oggi, venerdì 12 settembre 2025

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di venerdì 12 settembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire le combinazioni fortunate di questa sera con vincite e quote: il jackpot al SuperEnalotto vale 50,1 milioni di euro.

È ancora caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che nell'estrazione di questa sera vale 50,1 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria con il "6" risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. In diretta minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto su tutte le ruote, il 10eLotto serale, i simboli del Simbolotto e la sestina vincente al SuperEnalotto. Si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato fino alle ore 19:30 del giorno del concorso.

Lotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di venerdì 12 settembre 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, venerdì 12 settembre 2025:

Bari: 32 – 23 – 69 – 2 – 62

Cagliari: 39 – 54 – 6 – 5 – 53

Firenze: 68 – 84 – 2 – 81 – 52

Genova:

Milano:

Napoli: 52 – 9 – 4 – 16 – 84

Palermo: 42 – 52 – 11 – 12 – 50

Roma: 64 – 76 – 19 – 57 – 11

Torino:

Venezia:

Nazionale: 12 – 16 – 64 – 52 – 81

I numeri del Lotto di oggi, venerdì 12 settembre 2025 partono alle ore 20:00 con le estrazioni su tutte le ruote, compresa la Nazionale. I risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina in tempo reale dopo le estrazioni: è disponibile la verifica della schedina sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Estratto anche il numero oro del Lotto, che è sempre nella stessa posizione e corrisponde al quinto numero estratto di ciascuna ruota del Lotto.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Estrazione SuperEnalotto di venerdì 12 settembre 2025, i numeri vincenti

Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, martedì 9 settembre 2025 mettono in palio un jackpot da 50,1 milioni di euro per la sestina fortunata. Estratti in diretta dalle 20:00 anche i numeri Jolly e Superstar: per la verifica delle vincite è disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove poter consultare i risultati e le quote di questa sera e i premi Winbox associati al SuperEnalotto. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato nessun 6 o 5+1.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

Dalle ore 20:00 in diretta la combinazione vincente del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di venerdì 12 settembre 2025:

I simboli del Simbolotto di venerdì 12 settembre 2025

Dopo le 20:00 saranno disponibili in tempo reale anche tutti i simboli del Simbolotto associati all'estrazione del Lotto di venerdì 12 settembre 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di venerdì 12 settembre 2025 pubblicati da Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

82 – Bari: non viene estratto da 84 concorsi

non viene estratto da 84 concorsi 42 – Cagliari: manca da 93 estrazioni

manca da 93 estrazioni 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 94 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 94 volte consecutive 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 106 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 106 concorsi 74 – Milano: non pervenuto da 135 estrazioni

non pervenuto da 135 estrazioni 38 – Napoli: manca da 54 estrazioni

manca da 54 estrazioni 59 – Palermo: non è stato estratto per 74 concorsi

non è stato estratto per 74 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 66 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 66 volte consecutive 7– Torino: assente da 64 estrazioni

assente da 64 estrazioni 89 – Venezia: non è stato estratto per 109 volte consecutive

non è stato estratto per 109 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 93 concorsi

