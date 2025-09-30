Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 30 settembre 2025: numeri vincenti e quote
Estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto martedì 30 settembre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00: aggiorna questa pagina per scoprire i numeri vincenti estratti con quote e vincite di questa sera. Caccia al jackpot al SuperEnalotto, che vale 57,8 milioni di euro dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.
Tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto, la combinazione del 10eLotto serale collegata al gioco del Lotto e la sestina vincente al SuperEnalotto a partire dalle ore 20.
Estrazione Lotto oggi, i numeri di martedì 30 settembre 2025 su tutte le ruote
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, martedì 30 settembre 2025:
- Bari: 14 – 59 – 63 – 72 – 68
- Cagliari: 5 – 42 – 65 – 20 – 30
- Firenze: 64 – 61 – 33 – 56 – 31
- Genova: 16 – 38 – 14 – 31 – 17
- Milano: 67 – 80 – 18 – 26 – 90
- Napoli: 56 – 46 – 13 – 88 – 20
- Palermo: 12 – 68 – 9 – 26 – 14
- Roma: 81 – 80 – 31 – 84 – 1
- Torino: 84 – 69 – 47 – 12 – 10
- Venezia: 74 – 79 – 6 – 53 – 81
- Nazionale: 83 – 81 – 47 – 13 – 66
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni in tempo reale.
SuperEnalotto oggi, l'estrazione di martedì 30 settembre 2025: i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, martedì 30 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 5 – 74 – 77 – 81 – 8 – 71
Numero Jolly: 34
Numero Superstar: 70
Jackpot: 57.800.000€
Estrazioni del 10eLotto serale: la combinazione vincente
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, martedì 30 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi. I numeri estratti sono: 5 – 12 – 14 – 16 – 38 – 42 – 46 – 56 – 59 – 61 – 63 – 64 – 67 – 68 – 69 – 74 – 79 – 80 – 81 – 84
Numero Oro: 14
Doppio Oro: 14, 59
Extra: 6 – 9 – 13 – 17 – 18 – 20 – 26 – 30 – 31 – 33 – 47 – 53 – 65 – 72 – 88
I simboli del Simbolotto di martedì 30 settembre 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, martedì 30 settembre 2025 associati al Gioco del Lotto:
41 – BUFFONE
40 – QUADRO
45 – RONDINE
13 – RANA
10 – FAGIOLI
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Sisal comunicherà vincite e quote del SuperEnalotto di oggi con i risultati dell'estrazione di martedì 30 settembre 2025:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:
- 82 – Bari: non viene estratto da 94 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 103 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 90 volte consecutive
- 56 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 67 concorsi
- 25 – Milano: non pervenuto da 93 estrazioni
- 25 – Napoli: manca da 64 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 84 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 76 volte consecutive
- 7– Torino: assente da 74 estrazioni
- 5 – Venezia: non è stato estratto per 90 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 103 concorsi