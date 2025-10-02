Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 2 ottobre 2025: numeri vincenti e quote

In diretta i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 2 ottobre 2025: vincite, quote e risultati in tempo reale dalle ore 20:00 su Fanpage.it. 58,6 milioni di euro è il jackpot di questa sera al SuperEnalotto.
A cura di Redazione
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di giovedì 2 ottobre 2025
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di giovedì 2 ottobre 2025
Lotto e Superenalotto

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di giovedì 2 ottobre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00: aggiorna questa pagina per scoprire i numeri vincenti estratti con quote e vincite di questa sera. Caccia al jackpot al SuperEnalotto, che vale 58,6 milioni di euro dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto, la combinazione del 10eLotto serale collegata al gioco del Lotto e la sestina vincente al SuperEnalotto a partire dalle ore 20.

Estrazione Lotto oggi, i numeri di giovedì 2 ottobre 2025 su tutte le ruote

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, giovedì 2 ottobre 2025:

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto martedì 30 settembre 2025, numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1
  • Bari: 30 – 40 – 37 – 66 – 64
  • Cagliari: 59 – 20 – 29 – 9 – 89
  • Firenze: 60 – 17 – 10 – 11 – 90
  • Genova: 26 – 44 – 84 – 50 – 86
  • Milano: 37 – 38 – 20 – 3 – 29
  • Napoli: 14 – 20 – 75 – 35 – 8
  • Palermo: 77 – 26 – 70 – 62 – 39
  • Roma: 39 – 25 – 5 – 58 – 80
  • Torino: 69 – 6 – 65 – 77 – 70
  • Venezia: 8 – 89 – 19 – 9 – 78
  • Nazionale: 70 – 67 – 81 – 78 – 19
Estrazione SuperEnalotto di giovedì 2 ottobre 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, giovedì 2 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 52 – 1 – 42 – 89 – 21 – 39
Numero Jolly: 6
Numero Superstar: 17
Jackpot: 58.600.000 €

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, giovedì 2 ottobre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:

6 – 8 – 10 – 14 – 17 – 20 – 25 – 26 – 29 – 30 – 37 – 38 – 39 – 40 – 44 – 59 – 60 – 69 – 77 – 89

Il numero oro: 30
Il numero Doppio oro: 30,40
Numeri extra: 3-5-9-11-19-35-50-58-62-64-65-66-70-75-84

I simboli del Simbolotto di giovedì 2 ottobre 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, giovedì 2 ottobre 2025 associati al Gioco del Lotto:

27-SCALA

44- PRIGIONE

8- BRAGHE

3 – GATTA

42 – CAFFÈ

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di giovedì 2 ottobre 2025 pubblicati da Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 82 – Bari: non viene estratto da 95 concorsi
  • 85 – Cagliari: manca da 101 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 91 volte consecutive
  • 56 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 68 concorsi
  • 25 – Milano: non pervenuto da 94 estrazioni
  • 25 – Napoli: manca da 65 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 85 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 77 volte consecutive
  • 7– Torino: assente da 75 estrazioni
  • 5 – Venezia: non è stato estratto per 91 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 104 concorsi

