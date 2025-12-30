Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 30 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 30 dicembre 2025: i numeri vincenti nell'estrazione di questa sera in diretta minuto per minuto su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina e scopri in tempo reale vincite, quote e risultati di oggi: al SuperEnalotto un jackpot da 98,5 milioni di euro. Questa è la seconda estrazione della settimana a causa delle modifiche al calendario in occasione delle festività natalizie: i concorsi sono i n. 208/25. Dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda, grande attesa per il vincitore del SuperEnalotto.
Estrazione Lotto di martedì 30 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
Le estrazioni del Lotto di oggi, martedì 30 dicembre 2025: i numeri vincenti su tutte le ruote, compresi i numeri oro, saranno estratti su Fanpage.it dalle ore 20:00 in diretta minuto per minuto. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicate le vincite per la verifica della schedina.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di martedì 30 dicembre 2025
L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 30 dicembre 2025 è la numero 208/25. In diretta minuto per minuto la combinazione vincente per un jackpot pari a 98,5 milioni di euro per la sestina fortunata. La verifica delle vincite sarà disponibile sul sito ufficiale del SuperEnalotto, dove consultare anche i premi Winbox di oggi.
Estrazioni 10eLotto serale di martedì 30 dicembre 2025: numeri oro, doppio oro e extra
I numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale con le estrazioni di martedì 30 dicembre 2025.
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 30 dicembre con i risultati pubblicati da Sisal:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:
- 20 – Bari: non viene estratto da 111 concorsi
- 19 – Cagliari: manca da 93 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 142 volte consecutive
- 52 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 84 concorsi
- 73 – Milano: non pervenuto da 74 estrazioni
- 3 – Napoli: manca da 59 estrazioni
- 36 – Palermo: non è stato estratto per 66 concorsi
- 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 79 volte consecutive
- 89 – Torino: assente da 93 estrazioni
- 71 – Venezia: non è stato estratto per 100 volte consecutive
- 59 – Nazionale: manca da 131 concorsi