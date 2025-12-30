Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 30 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 30 dicembre 2025: in diretta i numeri vincenti con vincite e quote dalle ore 20:00 su Fanpage.it. In aggiornamento i risultati dei concorsi di oggi: al SuperEnalotto un jackpot da 98,5 milioni di euro.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI

Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e Superenalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 30 dicembre 2025: i numeri vincenti nell'estrazione di questa sera in diretta minuto per minuto su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina e scopri in tempo reale vincite, quote e risultati di oggi: al SuperEnalotto un jackpot da 98,5 milioni di euro. Questa è la seconda estrazione della settimana a causa delle modifiche al calendario in occasione delle festività natalizie: i concorsi sono i n. 208/25. Dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda, grande attesa per il vincitore del SuperEnalotto.

Estrazione Lotto di martedì 30 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di oggi, martedì 30 dicembre 2025: i numeri vincenti su tutte le ruote, compresi i numeri oro, saranno estratti su Fanpage.it dalle ore 20:00 in diretta minuto per minuto. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicate le vincite per la verifica della schedina.

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto lunedì 29 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Vinti sei "5"

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di martedì 30 dicembre 2025

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 30 dicembre 2025 è la numero 208/25. In diretta minuto per minuto la combinazione vincente per un jackpot pari a 98,5 milioni di euro per la sestina fortunata. La verifica delle vincite sarà disponibile sul sito ufficiale del SuperEnalotto, dove consultare anche i premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale di martedì 30 dicembre 2025: numeri oro, doppio oro e extra

I numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale con le estrazioni di martedì 30 dicembre 2025.

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 30 dicembre con i risultati pubblicati da Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

  • 20 – Bari: non viene estratto da 111 concorsi
  • 19 – Cagliari: manca da 93 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 142 volte consecutive
  • 52 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 84 concorsi
  • 73 – Milano: non pervenuto da 74 estrazioni
  • 3 – Napoli: manca da 59 estrazioni
  • 36 – Palermo: non è stato estratto per 66 concorsi
  • 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 79 volte consecutive
  • 89 – Torino: assente da 93 estrazioni
  • 71 – Venezia: non è stato estratto per 100 volte consecutive
  • 59 – Nazionale: manca da 131 concorsi

Altri contenuti utili:

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
manovra
2026
Ok a legge di Bilancio con 216 sì e 126 no, Meloni: "Manovra seria, risorse per famiglie"
Pensioni, tutte le novità approvate nella Manovra 2026
Irpef, la tabella delle nuove aliquote: la simulazione e chi paga più tasse con i nuovi scaglioni
Tutti i nuovi bonus approvati nella legge di bilancio
Rottamazione quinquies delle cartelle, quali debiti si possono saldare
E anche questa legge di bilancio ce la siamo levata dalle...
Una campagna per ricordare alle donne fino a quando sono fertili: l'idea che piace a destra e sinistra
Stipendi, le regole su straordinari e notturno
Gli hotel sono imprese esportatrici perché ospitano gli stranieri: la bizzarra richiesta di Fratelli d'Italia
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views