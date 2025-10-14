Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 14 ottobre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1
I risultati delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di martedì 14 ottobre 2025 con i numeri vincenti e le quote: il jackpot al Superenalotto riparte da 64.8 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: 6 giocatori vincono 27.970,75 euro centrando il “5”.
Estrazione Lotto di martedì 14 ottobre 2025: i numeri vincenti su tutte le ruote
L'estrazione del Lotto di oggi, martedì 14 ottobre 2025 con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:
- Bari: 48 – 72 – 6 – 17 – 82
- Cagliari: 28 – 15 – 25 – 20 – 34
- Firenze: 7 – 17 – 49 – 62 – 4
- Genova: 49 – 9 – 84 – 14 – 71
- Milano: 66 – 57 – 78 – 7 – 33
- Napoli: 17 – 27 – 25 – 21 – 66
- Palermo: 24 – 34 – 19 – 29 – 53
- Roma: 82 – 53 – 47 – 25 – 55
- Torino: 66 – 58 – 13 – 7 – 29
- Venezia: 68 – 82 – 10 – 31 – 1
- Nazionale: 19 – 76 – 15 – 45 – 26
Sono stati estratti i numeri del Lotto di martedì 14 ottobre 2025 su tutte le ruote: il numero ritardatario assoluto rimane ancora l'82 sulla ruota Nazionale.
Estrazione SuperEnalotto di martedì 14 ottobre 2025, i numeri vincenti
La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, martedì 14 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 86 – 31 – 44 – 9 – 59 – 70
Numero Jolly: 37
Numero Superstar: 81
Jackpot: 64.100.000€
Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di martedì 14 ottobre 2025: 6 giocatori vincono 27.970,75 euro centrando il 5, il jackpot sale a quota 64.8 milioni di euro per la prossima estrazione.
I numeri estratti al 10eLotto serale di martedì 14 ottobre 2025
Di seguito i numeri vincenti dell'estrazione del 10eLotto serale di martedì 14 ottobre 2025 con numero oro, doppio oro e extra: : 6 – 7 – 9 – 15 – 17 – 24 – 25 – 27 – 28 – 34 – 48 – 49 – 53 – 57 – 58 – 66 – 68 – 72 – 82 – 84
Il numero oro: 48
Il numero Doppio oro: 48,72
Numeri extra: 4 – 10 – 13 – 14 – 19 – 20 – 21 – 29 – 31 – 33 – 47 – 55 – 62 – 71 – 78
I simboli del Simbolotto di martedì 14 ottobre 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di martedì 14 ottobre 2025.
26 – Elmo;
2 – Mela;
15 – Ragazzo;
45 – Rondine;
40 – Quadro.
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati delle ultime estrazioni
Di seguito verrano comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati delle ultime estrazioni pubblicate da Sisal:
- Punti 6: nessuna vincita
- Punti 5+1: nessuna vincita
- Punti 5: 6 vincite da 27.970,75 euro
- Punti 4: 359 vincite da 474,87 euro
- Punti 3: 15.865 vincite da 32,40 euro
- Punti 2: 279.989 vincite da 5,70 euro
I numeri ritardatari del Lotto aggiornati su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 102 concorsi
- 85 – Cagliari: manca da 108 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 98 volte consecutive
- 49 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 67 concorsi
- 47 – Milano: non pervenuto da 68 estrazioni
- 25 – Napoli: manca da 72 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 92 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 84 volte consecutive
- 4 – Torino: assente da 78 estrazioni
- 16 – Venezia: non è stato estratto per 75 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 111 concorsi