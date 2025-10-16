Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 16 ottobre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 16 ottobre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 64,8 milioni di euro.
Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di giovedì 16 ottobre 2025
I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 16 ottobre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati di questa sera con vincite e quote: il jackpot sale al SuperEnalotto sale a 64,8 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto del 16 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:

  • Bari: 3 – 66 – 37 – 18 – 61
  • Cagliari: 26 – 22 – 85 – 20 – 43
  • Firenze: 29 – 61 – 85 – 67 – 75
  • Genova: 40 – 63 – 74 – 19 – 78
  • Milano: 43 – 80 – 34 – 54 – 70
  • Napoli: 18 – 78 – 89 – 15 – 27
  • Palermo: 38 – 84 – 88 – 6 – 62
  • Roma: 60 – 14 – 40 – 84 – 43
  • Torino: 51 – 62 – 58 – 65 – 52
  • Venezia: 7 – 61 – 48 – 63 – 87
  • Nazionale: 60 – 36 – 11 – 28 – 31
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di giovedì 16 ottobre 2025: i numeri vincenti

La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, giovedì 16 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 80 – 44 – 7 – 45 – 58 – 76
Numero Jolly: 77
Numero Superstar: 13
Jackpot: 64.800.000€

Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 16 ottobre: la combinazione vincente

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, giovedì 16 ottobre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra:

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 3 – 7 – 14 – 18 – 22 – 26 – 29 – 37 – 38 – 40 – 43 – 51 – 60 – 61 – 62 – 63 – 66 – 78 – 80 – 84
Il numero Oro: 3
Il numero Doppio oro: 3, 66
Numeri extra: 6-15-19-20-34-48-54-58-65-67-74-75-85-88-89

I simboli del Simbolotto di oggi

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, giovedì 16 ottobre 2025 associati al Gioco del Lotto:

29 – Diamante
2 – Mela
24 – Pizza
3 – Gatta
37 – Piano

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 16 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 74 – Bari: non viene estratto da 72 concorsi
  • 85 – Cagliari: manca da 109 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 99 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 55 concorsi
  • 47 – Milano: non pervenuto da 69 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 63 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 93 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 85 volte consecutive
  • 4 – Torino: assente da 79 estrazioni
  • 16 – Venezia: non è stato estratto per 76 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 112 concorsi

