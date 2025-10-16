Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 16 ottobre 2025: numeri vincenti e quote
I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 16 ottobre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati di questa sera con vincite e quote: il jackpot sale al SuperEnalotto sale a 64,8 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.
Estrazione Lotto del 16 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:
- Bari: 3 – 66 – 37 – 18 – 61
- Cagliari: 26 – 22 – 85 – 20 – 43
- Firenze: 29 – 61 – 85 – 67 – 75
- Genova: 40 – 63 – 74 – 19 – 78
- Milano: 43 – 80 – 34 – 54 – 70
- Napoli: 18 – 78 – 89 – 15 – 27
- Palermo: 38 – 84 – 88 – 6 – 62
- Roma: 60 – 14 – 40 – 84 – 43
- Torino: 51 – 62 – 58 – 65 – 52
- Venezia: 7 – 61 – 48 – 63 – 87
- Nazionale: 60 – 36 – 11 – 28 – 31
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
SuperEnalotto oggi, l'estrazione di giovedì 16 ottobre 2025: i numeri vincenti
La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, giovedì 16 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 80 – 44 – 7 – 45 – 58 – 76
Numero Jolly: 77
Numero Superstar: 13
Jackpot: 64.800.000€
Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 16 ottobre: la combinazione vincente
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, giovedì 16 ottobre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra:
I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 3 – 7 – 14 – 18 – 22 – 26 – 29 – 37 – 38 – 40 – 43 – 51 – 60 – 61 – 62 – 63 – 66 – 78 – 80 – 84
Il numero Oro: 3
Il numero Doppio oro: 3, 66
Numeri extra: 6-15-19-20-34-48-54-58-65-67-74-75-85-88-89
I simboli del Simbolotto di oggi
Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, giovedì 16 ottobre 2025 associati al Gioco del Lotto:
29 – Diamante
2 – Mela
24 – Pizza
3 – Gatta
37 – Piano
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 16 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 74 – Bari: non viene estratto da 72 concorsi
- 85 – Cagliari: manca da 109 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 99 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 55 concorsi
- 47 – Milano: non pervenuto da 69 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 63 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 93 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 85 volte consecutive
- 4 – Torino: assente da 79 estrazioni
- 16 – Venezia: non è stato estratto per 76 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 112 concorsi