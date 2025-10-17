Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 17 ottobre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 17 ottobre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 65,5 milioni di euro.
A cura di Redazione
Le estrazioni vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di venerdì 17 ottobre 2025
I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 16 ottobre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati di questa sera con vincite e quote: il jackpot sale al SuperEnalotto sale a 65,5 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto del 17 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 17 ottobre 2025 con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:

  • Bari: 43 – 65 – 36 – 52 – 54
  • Cagliari: 63 – 89 – 22 – 85 – 45
  • Firenze: 59 – 17 – 66 – 88 – 78
  • Genova: 75 – 67 – 42 – 78 – 77
  • Milano: 12 – 21 – 87 – 66 – 31
  • Napoli: 38 – 75 – 61 – 68 – 76
  • Palermo: 42 – 90 – 20 – 33 – 71
  • Roma: 57 – 13 – 80 – 84 – 79
  • Torino: 59 – 54 – 84 – 48 – 26
  • Venezia: 77 – 5 – 14 – 28 – 20
  • Nazionale: 5 – 4 – 10 – 43 – 68

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Per seguire le estrazioni in tempo reale aggiorna questa pagina.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di venerdì 17 ottobre 2025: i numeri vincenti

La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, venerdì 17 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 77 – 10 – 9 – 32 – 2 – 66
Numero Jolly: 72
Numero Superstar: 44
Jackpot: 65.500.000€

Estrazioni 10eLotto serale di venerdì 17 ottobre: la combinazione vincente

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, venerdì 17 ottobre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra: 5 – 12 – 13 – 17 – 21 – 22 – 36 – 38 – 42 – 43 – 54 – 57 – 59 – 63 – 65 – 67 – 75 – 77 – 89 – 90

Il numero Oro: 43
Il Doppio Oro: 43, 65
Numeri extra:

I simboli del Simbolotto di oggi

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, venerdì 17 ottobre 2025 associati al Gioco del Lotto:

42 – Caffé
38 – Pigna
16 – Naso
25 – Natale
34 – Testa

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di venerdì 17 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 74 – Bari: non viene estratto da 73 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 90 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 100 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 56 concorsi
  • 47 – Milano: non pervenuto da 70 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 64 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 94 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 86 volte consecutive
  • 4 – Torino: assente da 80 estrazioni
  • 16 – Venezia: non è stato estratto per 77 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 113 concorsi

