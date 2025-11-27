Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 27 novembre 2025: numeri vincenti e quote
I numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 27 novembre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 con tutti i risultati delle lotterie. Aggiorna questa pagina e segui in tempo reale le estrazioni: al SuperEnalotto un jackpot che vale 83,2 milioni di euro per la sestina vincente. Estratti anche i numeri oro del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale. L'ultima vincita milionaria è stata registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.
Estrazione Lotto giovedì 27 novembre 2025, i numeri vincenti
L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 27 novembre è la seconda della settimana: l'appuntamento è a partire dalle ore 20:00 con tutti i numeri sulle ruote del Lotto, compresa la Nazionale. I risultati di questa sera con i numeri oro del lotto saranno comunicati da Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si gioca fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione, e si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
SuperEnalotto oggi, le estrazioni di giovedì 27 novembre 2025: i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi estratti a partire dalle ore 20:00 di giovedì 27 novembre 2025: la combinazione fortunata questa sera vale 83,2 milioni di euro e la verifica delle vincite è disponibile sul sito ufficiale del SuperEnalotto, dove è possibile consultare anche i premi Winbox di questa sera.
Estrazioni 10eLotto di giovedì 27 novembre: i numeri oro, doppio oro e extra
Dalle 20:00 i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di giovedì 27 novembre:
I simboli del Simbolotto di oggi
I simboli del Simbolotto di oggi associati all'estrazione del Lotto di giovedì 27 novembre:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 27 novembre con i risultati pubblicati da Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 20 – Bari: non viene estratto da 92 concorsi
- 8 – Cagliari: manca da 113 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 123 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 79 concorsi
- 89 – Milano: non pervenuto da 63 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 87 estrazioni
- 16 – Palermo: non è stato estratto per 57 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 109 volte consecutive
- 88 – Torino: assente da 75 estrazioni
- 71 – Venezia: non è stato estratto per 81 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 136 concorsi
