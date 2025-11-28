Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 28 novembre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 28 novembre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 84 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 28 novembre 2025

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 28 novembre 2025 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Per le estrazioni vincenti in tempo reale aggiorna questa pagina: il jackpot del SuperEnalotto sale a quota 84 milioni di euro. Si aspetta il montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto venerdì 28 novembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di venerdì 28 novembre 2025 inizieranno alle ore 20:00 con tutti i numeri sulle 11 ruote del gioco del Lotto, compresa la ruota Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno comunicati i risultati delle estrazioni di questa sera. Vi ricordiamo che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: le estrazioni avvengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di venerdì 28 novembre 2025: i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, venerdì 28 novembre 2025: le estrazioni iniziano alle ore 20:00, attenzione anche ai numeri Jolly e Superstar che verranno comunicati stasera. La quota per la sestina vincente è di 84 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Estrazioni 10eLotto serale di venerdì 28 novembre: la combinazione vincente

L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di venerdì 28 novembre 2025, in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, venerdì 28 novembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 93 concorsi

non viene estratto da 93 concorsi 8 – Cagliari: manca da 114 estrazioni

manca da 114 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 124 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 124 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 80 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 80 concorsi 89 – Milano: non pervenuto da 64 estrazioni

non pervenuto da 64 estrazioni 33 – Napoli : manca da 88 estrazioni

: manca da 88 estrazioni 16 – Palermo: non è stato estratto per 58 concorsi

non è stato estratto per 58 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 110 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 110 volte consecutive 88 – Torino: assente da 76 estrazioni

assente da 76 estrazioni 71 – Venezia: non è stato estratto per 82 volte consecutive

non è stato estratto per 82 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 137 concorsi

