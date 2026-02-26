Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 26 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti tre “5”

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale: su Fanpage.it i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale. Stasera nessun 5+1 o 6. Il jackpot per la sestina vincente sale ad oltre 129 milioni di euro. Di seguito tutte le combinazioni fortunate di giovedì 26 febbraio per le lotterie.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di giovedì 26 febbraio

Sono avvenute le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi con i numeri vincenti di giovedì 26 febbraio 2026 e le quote dei concorsi di questa sera. Su Fanpage.it i numeri di tutte le ruote, il 10eLotto serale abbinato e la combinazione vincente del Superenalotto. Vinti tre ‘5', ancora nessun 6 o 5+1: il jackpot sale ad oltre 129 milioni di euro. L’ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda.

Si può giocare tutti i giorni e nelle giornate delle estrazioni (martedì, giovedì, venerdì e sabato) fino alle 19:30. Troverai su questa pagina i risultati vincenti dell’ultima estrazione.

Estrazioni del Lotto, i numeri sulle ruote di giovedì 26 febbraio

È stata effettuata l'estrazione vincente dei numeri del concorso del Lotto di giovedì 26 febbraio 2026. Sono comunicati i numeri estratti sulle 10 ruote, tra cui quella Nazionale da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: è consigliata la verifica sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. I giorni delle estrazioni settimanali sono martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione.

Qui i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di stasera:

Bari: 86 – 45 – 22 – 56 – 80

Cagliari: 25 – 46 – 60 – 14 – 2

Firenze: 86 – 30 – 43 – 3 – 62

Genova: 7 – 83 – 57 – 60 – 14

Milano: 39 – 26 – 63 – 54 – 65

Napoli: 13 – 59 – 18 – 15 – 84

Palermo: 81 – 78 – 58 – 87 – 82

Roma: 69 – 36 – 51 – 33 – 71

Torino: 19 – 54 – 34 – 26 – 25

Venezia: 37 – 23 – 5 – 44 – 26

Nazionale: 7 – 28 – 89 – 63 – 27

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri di giovedì 26 febbraio 2026

L'estrazione del Superenalotto di oggi, giovedì 26 febbraio 2026. Il concorso di questa sera metteva in palio un jackpot da 126,2 milioni di euro. Tarda ancora ad arrivare la sestina vincente: cresce l'attesa per il 6 milionario. Su Fanpage.it trovate il nostro archivio storico delle estrazioni precedenti di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi: estratti in tempo reale anche i numeri Jolly e Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 36 – 18 – 67 – 52 – 30 – 72

Numero Jolly: 69

Numero Superstar: 47

Jackpot: 126.200.000€

Numeri del 10eLotto serale abbinato al Lotto

I numeri vincenti del 10eLotto serale collegati all'estrazione del Lotto di giovedì 26 febbraio 2026: 7 – 13 – 19 – 22 – 23 – 25 – 26 – 30 – 36 – 37 – 39 – 45 – 46 – 54 – 59 – 69 – 78 – 81 – 83 – 86

Il numero Oro: 86

Il Doppio Oro: 86, 45

Numeri Extra: 3, 5, 14, 15, 18, 33, 34, 43, 51, 56, 57, 58, 60, 63, 87

Estrazioni Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi associati all'estrazione del Lotto di giovedì 26 febbraio 2026:

38 – Pigna

31 – Anguria

22 – Balestra

29 – Diamante

39 – Forbici

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le quote del concorso del Superenalotto e del Superstar di giovedì 26 febbraio 2026 dopo le estrazioni, con i risultati sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 3 vincono € 60.245,58

Punti 4: 501 vincono € 379,84

Punti 3: 18.404 vincono € 30,44

Punti 2: 298.529 vincono € 5,76

Quote Superstar:

5 Stella: 1 vince € 1.506.139,50

4 Stella: 5 vincono € 37.984,00

3 Stella: 107 vincono € 3.044,00

2 Stella: 1.551 vincono € 100,00

1 Stella: 11.009 vincono € 10,00

0 Stella: 25.239 vincono € 5,00

