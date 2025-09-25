Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 25 settembre 2025: numeri vincenti e risultati, nessun 6 o 5+1

I numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 25 settembre 2025, i risultati delle ultime estrazioni con vincite, quote e simboli del Simbolotto: numeri oro, doppio oro e extra con Jolly e Superstar. Non è stato centrato il 6 al Superenalotto, nessun 5+1.
A cura di Redazione
Lotto e Superenalotto

Tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 25 settembre 2025: il jackpot al Superenalotto riparte da 55,6 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: 5 giocatori vincono oltre 32mila euro centrando il “5”. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Lotto, i numeri vincenti di giovedì 25 settembre 2025 su tutte le ruote

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, giovedì 25 settembre 2025:

  • Bari: 42 – 73 – 89 – 50 – 21
  • Cagliari: 12 – 3 – 90 – 7 – 45
  • Firenze: 10 – 72 – 39 – 44 – 75
  • Genova: 71 – 79 – 59 – 48 – 89
  • Milano: 24 – 68 – 77 – 69 – 20
  • Napoli: 2 – 64 – 82 – 55 – 84
  • Palermo: 60 – 87 – 51 – 83 – 22
  • Roma: 81 – 58 – 43 – 73 – 1
  • Torino: 52 – 13 – 5 – 68 – 32
  • Venezia: 15 – 22 – 38 – 86 – 13
  • Nazionale: 13 – 62 – 3 – 22 – 31

Sono stati estratti i numeri del Lotto di giovedì 25 settembre 2025 su tutte le ruote: il numero ritardatario assoluto rimane ancora il 34 sulla ruota Firenze.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00. Aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni in tempo reale.

Estrazione SuperEnalotto di giovedì 25 settembre 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, giovedì 25 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 19 – 36 – 11 – 41 – 65 – 82
Numero Jolly: 17
Numero Superstar: 15
Jackpot: 55.600.000€

Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di giovedì 25 settembre 2025: 5 giocatori vincono 32.536,27 euro centrando il 5, il jackpot supera i 55 milioni di euro per la prossima estrazione.

I numeri estratti al 10eLotto serale

Di seguito i numeri vincenti dell'estrazione del 10eLotto serale di giovedì 25 settembre 2025 con numero oro, doppio oro e extra: 2 – 3 – 10 – 12 – 13 – 15 – 22 – 24 – 42 – 52 – 58 – 60 – 64 – 68 – 71 – 72 – 73 – 79 – 81 – 87.

Il numero oro: 42
Il numero Doppio oro: 42, 73
Numeri extra: 5 – 7- 38 – 39 – 43 – 44 – 48 – 50 – 51 – 59 – 69 – 77 – 82 – 89 – 90

I simboli del Simbolotto di giovedì 25 settembre 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di giovedì 25 settembre 2025.

28 OMBRELLO

17 SFORTUNA

32 DISCO

21 LUPO

15 RAGAZZO

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

In aggiornamento vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 25 settembre, con i risultati dell'ultima estrazione pubblicati da Sisal:

  • Punti 6: 0 da € 0,00
  • Punti 5+1: 0 da € 0,00
  • Punti 5: 5 da € 32.536,27
  • Punti 4: 511 da € 325,94
  • Punti 3: 19.986 da € 25,00
  • Punti 2: 320.307 da € 5,00

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

  • 82 – Bari: non viene estratto da 92 concorsi
  • 42 – Cagliari: manca da 101 estrazioni
  • 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 102 volte consecutive
  • 56 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 65 concorsi
  • 25 – Milano: non pervenuto da 91 estrazioni
  • 25 – Napoli: manca da 62 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 82 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 74 volte consecutive
  • 7– Torino: assente da 72 estrazioni
  • 5 – Venezia: non è stato estratto per 88 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 101 concorsi

